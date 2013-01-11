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الربيعة يشكر "الشؤون الإسلامية" دعمها حملة جمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري

أمر خادم الحرمين الشريفين بتنظيمها

تلقى  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ برقية شكر وثناء من المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة للدعم الذي قدمته الوزارة ومنسوبوها للحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإغاثة الشعب السوري الشقيق.


وقال الدكتور الربيعة في خطابه للوزير الشيخ صالح آل الشيخ: "بمزيد من التقدير تابعت الجهود المباركة التي بذلت وزارتكم الموقرة بقيادتكم خلال المشاركة في إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لجمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري الشقيق".


وأضاف: "وإنني إذ أؤكد لكم أن هذه الجهود كان لها ــ بعد توفيق الله ــ عظيم الأثر في إنجاح هذه الحملة ليسعدني أن أقدم لكم أسمى عبارات الشكر والعرفان على تعاونكم البنَّاء، سائلاً المولى ــ جل ثناؤه ــ أن تكون هذه الحملة الإغاثية سبباً في رفع المعاناة عن أشقائنا السوريين".


وختم الدكتور الربيعة خطابه سائلاً الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يبارك جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه المبادرة الإنسانية التي تجسد روح العطاء والبذل لقيادة وشعب هذا الوطن المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، متمنيًا للوزير آل الشيخ  ولكافة منسوبي وزارتكم الموقرة المزيد من التوفيق والسداد.
 

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الربيعة يشكر "الشؤون الإسلامية" دعمها حملة جمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري
سبق

تلقى  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ برقية شكر وثناء من المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة للدعم الذي قدمته الوزارة ومنسوبوها للحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإغاثة الشعب السوري الشقيق.


وقال الدكتور الربيعة في خطابه للوزير الشيخ صالح آل الشيخ: "بمزيد من التقدير تابعت الجهود المباركة التي بذلت وزارتكم الموقرة بقيادتكم خلال المشاركة في إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لجمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري الشقيق".


وأضاف: "وإنني إذ أؤكد لكم أن هذه الجهود كان لها ــ بعد توفيق الله ــ عظيم الأثر في إنجاح هذه الحملة ليسعدني أن أقدم لكم أسمى عبارات الشكر والعرفان على تعاونكم البنَّاء، سائلاً المولى ــ جل ثناؤه ــ أن تكون هذه الحملة الإغاثية سبباً في رفع المعاناة عن أشقائنا السوريين".


وختم الدكتور الربيعة خطابه سائلاً الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يبارك جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه المبادرة الإنسانية التي تجسد روح العطاء والبذل لقيادة وشعب هذا الوطن المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، متمنيًا للوزير آل الشيخ  ولكافة منسوبي وزارتكم الموقرة المزيد من التوفيق والسداد.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
12:41 AM
أمر خادم الحرمين الشريفين بتنظيمها

الربيعة يشكر "الشؤون الإسلامية" دعمها حملة جمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ برقية شكر وثناء من المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة للدعم الذي قدمته الوزارة ومنسوبوها للحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإغاثة الشعب السوري الشقيق.


وقال الدكتور الربيعة في خطابه للوزير الشيخ صالح آل الشيخ: "بمزيد من التقدير تابعت الجهود المباركة التي بذلت وزارتكم الموقرة بقيادتكم خلال المشاركة في إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لجمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري الشقيق".


وأضاف: "وإنني إذ أؤكد لكم أن هذه الجهود كان لها ــ بعد توفيق الله ــ عظيم الأثر في إنجاح هذه الحملة ليسعدني أن أقدم لكم أسمى عبارات الشكر والعرفان على تعاونكم البنَّاء، سائلاً المولى ــ جل ثناؤه ــ أن تكون هذه الحملة الإغاثية سبباً في رفع المعاناة عن أشقائنا السوريين".


وختم الدكتور الربيعة خطابه سائلاً الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يبارك جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه المبادرة الإنسانية التي تجسد روح العطاء والبذل لقيادة وشعب هذا الوطن المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، متمنيًا للوزير آل الشيخ  ولكافة منسوبي وزارتكم الموقرة المزيد من التوفيق والسداد.
 

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