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"الربيعة" يطّلع على تصدعات مركز صحي الروضة في تبوك

"سبق" نشرت عن ترقب الأهالي لتقرير المكتب الاستشاري

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قبل قليل، مركز صحي الروضة بمدينة تبوك، ووقف على أضرار المبنى الذي تأسس قبل أربع سنوات.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تقرير عن المركز قبل يومين من زيارة الوزير، ذكرت فيه أن الشؤون الصحية بتبوك أخلت مركز صحي الروضة، داخل مدينة تبوك؛ بسبب التصدعات والهبوطات الأرضية، وقامت بتحويل المرضى للمراكز الصحية المجاورة، لحين الانتهاء من أخذ عينة من التربة، ومعرفة أسباب هذه التصدعات.

وأكد مصدر لـ"سبق" في ذلك الوقت أن مبنى مركز صحي الروضة لا يزال تحت الضمان، بعد أن مرت على تشغيله ثلاث سنوات.

وقال: "وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وقف على مبنى المركز نهاية الأسبوع الماضي، واطلع على التصدعات وعلى هبوط الأرضيات".

وأضاف: "ينتظر أهالي الحي تقرير المكتب الاستشاري لتحديد الأسباب إن كانت من التربة أم من المقاول، وهل يستمر المركز في تقديم الخدمات الصحية لهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يطّلع على تصدعات مركز صحي الروضة في تبوك
سبق

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قبل قليل، مركز صحي الروضة بمدينة تبوك، ووقف على أضرار المبنى الذي تأسس قبل أربع سنوات.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تقرير عن المركز قبل يومين من زيارة الوزير، ذكرت فيه أن الشؤون الصحية بتبوك أخلت مركز صحي الروضة، داخل مدينة تبوك؛ بسبب التصدعات والهبوطات الأرضية، وقامت بتحويل المرضى للمراكز الصحية المجاورة، لحين الانتهاء من أخذ عينة من التربة، ومعرفة أسباب هذه التصدعات.

وأكد مصدر لـ"سبق" في ذلك الوقت أن مبنى مركز صحي الروضة لا يزال تحت الضمان، بعد أن مرت على تشغيله ثلاث سنوات.

وقال: "وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وقف على مبنى المركز نهاية الأسبوع الماضي، واطلع على التصدعات وعلى هبوط الأرضيات".

وأضاف: "ينتظر أهالي الحي تقرير المكتب الاستشاري لتحديد الأسباب إن كانت من التربة أم من المقاول، وهل يستمر المركز في تقديم الخدمات الصحية لهم".

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
01:12 PM
"سبق" نشرت عن ترقب الأهالي لتقرير المكتب الاستشاري

"الربيعة" يطّلع على تصدعات مركز صحي الروضة في تبوك

A A A
بدر الجبل - تبوك
7
13,685

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قبل قليل، مركز صحي الروضة بمدينة تبوك، ووقف على أضرار المبنى الذي تأسس قبل أربع سنوات.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تقرير عن المركز قبل يومين من زيارة الوزير، ذكرت فيه أن الشؤون الصحية بتبوك أخلت مركز صحي الروضة، داخل مدينة تبوك؛ بسبب التصدعات والهبوطات الأرضية، وقامت بتحويل المرضى للمراكز الصحية المجاورة، لحين الانتهاء من أخذ عينة من التربة، ومعرفة أسباب هذه التصدعات.

وأكد مصدر لـ"سبق" في ذلك الوقت أن مبنى مركز صحي الروضة لا يزال تحت الضمان، بعد أن مرت على تشغيله ثلاث سنوات.

وقال: "وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وقف على مبنى المركز نهاية الأسبوع الماضي، واطلع على التصدعات وعلى هبوط الأرضيات".

وأضاف: "ينتظر أهالي الحي تقرير المكتب الاستشاري لتحديد الأسباب إن كانت من التربة أم من المقاول، وهل يستمر المركز في تقديم الخدمات الصحية لهم".

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