أصدر مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، قراراً يقضي بتكليف، الدكتور عيسى جبر الرشيدي، وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
يشار إلى أن "الرشيدي" حاصل على الدكتوراه من كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة كارديف البريطانية.
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"الرشيدي" وكيلاً لعمادة القبول بجامعة حائل
أصدر مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، قراراً يقضي بتكليف، الدكتور عيسى جبر الرشيدي، وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
يشار إلى أن "الرشيدي" حاصل على الدكتوراه من كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة كارديف البريطانية.
أصدر مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، قراراً يقضي بتكليف، الدكتور عيسى جبر الرشيدي، وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
"الرشيدي" وكيلاً لعمادة القبول بجامعة حائل
أصدر مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، قراراً يقضي بتكليف، الدكتور عيسى جبر الرشيدي، وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.
يشار إلى أن "الرشيدي" حاصل على الدكتوراه من كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة كارديف البريطانية.