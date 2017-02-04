"الرميح": "قطار سار" ينطلق نهاية فبراير.. والأسعار بعد أيام

يمر بـ 6 محطات: الرياض والمجمعة وبريدة وحائل وسكاكا والقريات

عبدالله النحيط

أعلن رئيس هيئة النقل العام المشرف العام على شركة سار، الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن "قطار سار" سوف يطلق أولى رحلاته نهاية شهر فبراير الحالي، مشيرًا إلى أن الأسعار والفئات سيتم إعلانهما بعد أيام.



يُذكر أن "قطار سار" يمر بست محطات منطلقًا من الرياض، مرورًا بالمجمعة، فبريدة، ثم حائل، فسكاكا، وينتهي به المطاف عند القريات؛ ليكون وسيلة من أهم وسائل النقل بين شمال ووسط المملكة.