قرر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، ترقية مدير شؤون الموظفين بإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، للمرتبة التاسعة.
"الروقي" للمرتبة "9"
قرر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، ترقية مدير شؤون الموظفين بإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، للمرتبة التاسعة.
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"الروقي" للمرتبة "9"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2016-12-23
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
04:53 PM
"الروقي" للمرتبة "9"
قرر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم، ترقية مدير شؤون الموظفين بإدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، للمرتبة التاسعة.
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