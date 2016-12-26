الرياض .. إغلاق جزئي بتقاطع طريق الأمير تركي مع طريق مكة

"الأمانة" توضّح: تمهيداً لافتتاحه بشكل كامل الخميس المقبل

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تنفيذ إغلاق جزئي بتقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق مكة المكرّمة.

وقالت "الأمانة" في تغريدةٍ لها، صباح اليوم، عبر "تويتر": هذا الإجراء تمهيداً لافتتاحه بشكلٍ كاملٍ الخميس المقبل.