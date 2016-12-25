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الرياض.. إنقاذ مقيم بعدما اخترق "مسمار حديدي" طوله 8 سم رقبته

في عملية امتدت لساعة ونصف بمدينة الملك سعود الطبية

أنقذ فريق متخصص بمركز الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية  مقيما، حينما اخترق رقبته مسمار حديدي، إثر قيامه بأعمال بناء حيث  تمكن الفريق الطبي من استخراج المسمار الحديدي الذي يبلغ طوله 8 سم، حيث  كان يعمل على تثبيت مسمار البناء ، وارتد  إلى رقبته.


وقد أجرى الفريق الطبي قبل استخراجه المسمار عملية استكشاف لرقبة المصاب واتضح أنه كان على بعد مسافة قريبة من الشريان السباتي الذي يؤدي قطعه لفقدان الحياة .


وأوضح الفريق الطبي بأن العملية استغرقت ساعة ونصفا، والمريض الآن بصحة جيدة ولله الحمد، ويستعد للخروج خلال اليومين القادمين.

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الرياض.. إنقاذ مقيم بعدما اخترق "مسمار حديدي" طوله 8 سم رقبته
سبق

أنقذ فريق متخصص بمركز الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية  مقيما، حينما اخترق رقبته مسمار حديدي، إثر قيامه بأعمال بناء حيث  تمكن الفريق الطبي من استخراج المسمار الحديدي الذي يبلغ طوله 8 سم، حيث  كان يعمل على تثبيت مسمار البناء ، وارتد  إلى رقبته.


وقد أجرى الفريق الطبي قبل استخراجه المسمار عملية استكشاف لرقبة المصاب واتضح أنه كان على بعد مسافة قريبة من الشريان السباتي الذي يؤدي قطعه لفقدان الحياة .


وأوضح الفريق الطبي بأن العملية استغرقت ساعة ونصفا، والمريض الآن بصحة جيدة ولله الحمد، ويستعد للخروج خلال اليومين القادمين.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
02:53 PM
في عملية امتدت لساعة ونصف بمدينة الملك سعود الطبية

الرياض.. إنقاذ مقيم بعدما اخترق "مسمار حديدي" طوله 8 سم رقبته

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
13,284

أنقذ فريق متخصص بمركز الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية  مقيما، حينما اخترق رقبته مسمار حديدي، إثر قيامه بأعمال بناء حيث  تمكن الفريق الطبي من استخراج المسمار الحديدي الذي يبلغ طوله 8 سم، حيث  كان يعمل على تثبيت مسمار البناء ، وارتد  إلى رقبته.


وقد أجرى الفريق الطبي قبل استخراجه المسمار عملية استكشاف لرقبة المصاب واتضح أنه كان على بعد مسافة قريبة من الشريان السباتي الذي يؤدي قطعه لفقدان الحياة .


وأوضح الفريق الطبي بأن العملية استغرقت ساعة ونصفا، والمريض الآن بصحة جيدة ولله الحمد، ويستعد للخروج خلال اليومين القادمين.

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