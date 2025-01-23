الرياض.. "الصحي السعودي" ينظم ورشة عمل لدعم مرضى السرطان

لنشر الوعي بالمرض ومخاطره وسبل الوقاية منه بالكشف المبكر

نظم المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للأورام، ورشة عمل مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال تعزيز الصحة ودعم مرضى السرطان وأسرهم في مقر الأمانة العامة للمجلس، وتفعيل التنسيق والعمل المشترك بين المجلس والجمعيات التي تم مؤخراً توقيع مذكرات تعاون معها، لنشر الوعي بمرض السرطان ومخاطرة وسبل الوقاية منه، وتحسين وسائل الكشف المبكر عنه، وتبادل المشورة والمواد العلمية والتوعوية؛ للوصول إلى خدمات صحية أفضل في هذا المجال.

شارك في هذه الورشة الجمعيات الأهلية المتخصصة المهتمة بمكافحة السرطان في المملكة؛ منها جمعية زهرة، والجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في الرياض، وجمعية مكافحة السرطان الخيرية في الإحساء، و"جمعية بلسم" لتأهيل ومساندة أسر مرضى السرطان الخيرية النسائية بالقصيم، و"جمعية طهور" لرعاية ومساندة مرضى السرطان بمحافظة عنيزة، والجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل".

من جهته أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، أهمية عقد مثل هذه الورش التي توحد الجهود مع الجمعيات الصحية، من أجل التوعية بأمراض السرطان ومخاطره وسبل الوقاية منه، وتخفيف معاناة المرضى، وتقديم الرعاية المطلوبة لهم ولأسرهم، وتنشيط برامج الكشف المبكر، مما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأشار الدكتور "المزروع" إلى أن المركز الوطني للأورام يسعي دائماً إلى بناء علاقات مثمرة مع الجمعيات الصحية المتخصصة في مجال السرطان، مما يعود بالنفع على المركز والجمعيات الخيرية وتوسيع المهام المشتركة، وإيجاد مبادرات وآليات تخدم المجتمع، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، والمساهمة في تعزيز وسائل وطرق الوقاية من السرطان، وتحقيق مستوى عالي من جودة الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، حيث يناط به الكثير من المهام من وضع السياسات الصحية والخطط التنفيذية لمكافحة الأورام، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجال مكافحة ورعاية مرضى السرطان، وإجراء البحوث العلمية وتدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة ببرامج مكافحة السرطان ورعاية المرضى المصابين بالسرطان، وتمكينهم وأسرهم من المشاركة في تقييم الخدمات الصحية المقدمة ومراقبة جودتها.

من جهته، أكد مدير عام المركز الوطني للأورام المكلف الدكتور علي بن سعيد الزهراني، أهمية التنسيق مع جمعيات النفع العام لتبادل الآراء حول تنفيذ بعض بنود الخطة الوطنية لمكافحة السرطان وتفعيل مذكرات التعاون التي تمت مؤخراً بين المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للأورام والجمعيات الصحية المتخصصة في مجال السرطان ونشر الوعي بمخاطرة والكشف المبكر عنه، وتبادل الخدمات الاستشارية، وإتاحة الفرص للمختصين وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة، والمشاركة في بعض النشاطات واللجان العلمية التي تقام بين الأطراف المشاركة، وذلك للوصول لعمل مشترك لمكافحة المرض والوقاية منه بما يحقق المصلحة ويسهم في الوصول للأهداف المرجوة.