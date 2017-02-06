الرياض.. الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد بعد عودة المدارس

تزامنًا مع موجة البرد والأمطار المتوقعة

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مستوى الاستعداد والجاهزية بعد عودة الطلاب للمدارس وبداية فعاليات مهرجان الجنادرية وما يزامنها من موجة البرد والأمطار المتوقعة، التي من المتوقع ارتفاع عدد الحوادث والحالات المرضية فيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة؛ أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المنطقة؛ تأهباً لأي طارئ قد يحدث مزامنة مع فترة بداية الدراسة وفعاليات الجنادرية وتغير الأجواء التي من المتوقع أن تزيد فيها نسبة الحوادث والأمراض؛ حسب الدراسات والإحصاءات التي تقوم بها الهيئة.

وأضاف أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة وتفعيل دور التطوع للمشاركة مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في كافة التخصصات واستعداد تام من خلال الآليات والعمليات المتنقلة وفريق التموين والإمداد؛ استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ.

كما شدد على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد "997" عند حدوث أي طارئ لا سمح الله.