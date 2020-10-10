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الرياض .. تأمين 739 جهاز حاسب آلي "معاد تأهيله" لمعاهد التربية الخاصّة

في اتفاقية جمعت "التعليم" و"ارتقاء" .. و"آل الشيخ": توزع على جميع المسارات

وقّع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع؛ اليوم الأحد، اتفاقية مع المشرف العام على جمعية ارتقاء، صالح بن عبود باظفر؛ تقضي بتأمين ما تحتاج إليه برامج التربية الخاصّة من أجهزة الحاسب الآلي التي تمّت إعادة تأهيلها من الجمعية وقد بلغ عددها (739) جهازاً.

ووقّعت الاتفاقية في مكتب مدير عام تعليم الرياض بالمربع؛ بحضور مدير إدارة التربية الخاصّة عبدالرحيم آل الشيخ؛ وعضو مجلس الإدارة لجمعية ارتقاء الدكتور صالح القوم.

ورحب المدير العام للتعليم، بالمشرف العام على جمعية ارتقاء، والوفد المرافق له، مؤكداً شكره وتقديره للجمعية للاهتمام بهذه الشريحة من طلابنا العزيزة علينا، مثنياً على دور جمعية ارتقاء الكبير عبر مساهمتها بالارتقاء بهذه الفئة الغالية عبر المساهمة في توفير ما تحتاج إليه، وهي مسؤولية اجتماعية يشكرون عليها.

من جهته، قدّم المشرف العام على جمعية ارتقاء صالح باظفر؛ وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح القوم؛ شكرهما لإدارة التربية الخاصّة على التنسيق لتتمكّن الجمعية من خدمة هذه الفئة الغالية.

وقدّم مدير إدارة التربية الخاصّة بتعليم الرياض عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل الشيخ؛ جزيل الشكر والتقدير لمدير عام التعليم، ولجمعية ارتقاء، ولجميع مَن أسهم ودعم هذه المبادرة، والشكر موصول لمشرف التربية الخاصّة رائد الغفيلي؛ منسق التجهيزات بإدارة التربية الخاصّة، على جهوده في إبرام هذه الاتفاقية وتنظيم توزيعها بالميدان.

وأشار "آل الشيخ"؛ إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيقاً لمبدأ الاستفادة من مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة في تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، واستمراراً للجهود المبذولة بهذا الخصوص.

وأضاف: "هذه الاتفاقية مع جمعية ارتقاء الخيرية هي إحدى مبادرات مجموعة الفوزان لتأهيل الحاسبات الآلية، وتقتضي هذه الاتفاقية تأمين ما تحتاج إليه برامج التربية الخاصّة من أجهزة الحاسب الآلي التي تمّت إعادة تأهيلها وبلغ عددها (739) جهازاً سيتم توزيعها على برامج التربية الخاصّة بمختلف مساراتها: التربية الفكرية, والصم وضعاف السمع, والتوحد, وصعوبات التعلم, والإعاقة البصرية, وتعدُّد العوق, وفرط الحركة وتشتّت الانتباه, وبرنامج يسير التعليمي لذوي الذكاء الحدي؛ حيث ستسهم هذه الاتفاقية في سد حاجة البرامج والمعاهد ورفع الاستفادة من الحاسب الآلي في التعليم.

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الرياض .. تأمين 739 جهاز حاسب آلي "معاد تأهيله" لمعاهد التربية الخاصّة
سبق

وقّع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع؛ اليوم الأحد، اتفاقية مع المشرف العام على جمعية ارتقاء، صالح بن عبود باظفر؛ تقضي بتأمين ما تحتاج إليه برامج التربية الخاصّة من أجهزة الحاسب الآلي التي تمّت إعادة تأهيلها من الجمعية وقد بلغ عددها (739) جهازاً.

ووقّعت الاتفاقية في مكتب مدير عام تعليم الرياض بالمربع؛ بحضور مدير إدارة التربية الخاصّة عبدالرحيم آل الشيخ؛ وعضو مجلس الإدارة لجمعية ارتقاء الدكتور صالح القوم.

ورحب المدير العام للتعليم، بالمشرف العام على جمعية ارتقاء، والوفد المرافق له، مؤكداً شكره وتقديره للجمعية للاهتمام بهذه الشريحة من طلابنا العزيزة علينا، مثنياً على دور جمعية ارتقاء الكبير عبر مساهمتها بالارتقاء بهذه الفئة الغالية عبر المساهمة في توفير ما تحتاج إليه، وهي مسؤولية اجتماعية يشكرون عليها.

من جهته، قدّم المشرف العام على جمعية ارتقاء صالح باظفر؛ وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح القوم؛ شكرهما لإدارة التربية الخاصّة على التنسيق لتتمكّن الجمعية من خدمة هذه الفئة الغالية.

وقدّم مدير إدارة التربية الخاصّة بتعليم الرياض عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل الشيخ؛ جزيل الشكر والتقدير لمدير عام التعليم، ولجمعية ارتقاء، ولجميع مَن أسهم ودعم هذه المبادرة، والشكر موصول لمشرف التربية الخاصّة رائد الغفيلي؛ منسق التجهيزات بإدارة التربية الخاصّة، على جهوده في إبرام هذه الاتفاقية وتنظيم توزيعها بالميدان.

وأشار "آل الشيخ"؛ إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيقاً لمبدأ الاستفادة من مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة في تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، واستمراراً للجهود المبذولة بهذا الخصوص.

وأضاف: "هذه الاتفاقية مع جمعية ارتقاء الخيرية هي إحدى مبادرات مجموعة الفوزان لتأهيل الحاسبات الآلية، وتقتضي هذه الاتفاقية تأمين ما تحتاج إليه برامج التربية الخاصّة من أجهزة الحاسب الآلي التي تمّت إعادة تأهيلها وبلغ عددها (739) جهازاً سيتم توزيعها على برامج التربية الخاصّة بمختلف مساراتها: التربية الفكرية, والصم وضعاف السمع, والتوحد, وصعوبات التعلم, والإعاقة البصرية, وتعدُّد العوق, وفرط الحركة وتشتّت الانتباه, وبرنامج يسير التعليمي لذوي الذكاء الحدي؛ حيث ستسهم هذه الاتفاقية في سد حاجة البرامج والمعاهد ورفع الاستفادة من الحاسب الآلي في التعليم.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
01:13 PM

الرياض .. تأمين 739 جهاز حاسب آلي "معاد تأهيله" لمعاهد التربية الخاصّة

في اتفاقية جمعت "التعليم" و"ارتقاء" .. و"آل الشيخ": توزع على جميع المسارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع؛ اليوم الأحد، اتفاقية مع المشرف العام على جمعية ارتقاء، صالح بن عبود باظفر؛ تقضي بتأمين ما تحتاج إليه برامج التربية الخاصّة من أجهزة الحاسب الآلي التي تمّت إعادة تأهيلها من الجمعية وقد بلغ عددها (739) جهازاً.

ووقّعت الاتفاقية في مكتب مدير عام تعليم الرياض بالمربع؛ بحضور مدير إدارة التربية الخاصّة عبدالرحيم آل الشيخ؛ وعضو مجلس الإدارة لجمعية ارتقاء الدكتور صالح القوم.

ورحب المدير العام للتعليم، بالمشرف العام على جمعية ارتقاء، والوفد المرافق له، مؤكداً شكره وتقديره للجمعية للاهتمام بهذه الشريحة من طلابنا العزيزة علينا، مثنياً على دور جمعية ارتقاء الكبير عبر مساهمتها بالارتقاء بهذه الفئة الغالية عبر المساهمة في توفير ما تحتاج إليه، وهي مسؤولية اجتماعية يشكرون عليها.

من جهته، قدّم المشرف العام على جمعية ارتقاء صالح باظفر؛ وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح القوم؛ شكرهما لإدارة التربية الخاصّة على التنسيق لتتمكّن الجمعية من خدمة هذه الفئة الغالية.

وقدّم مدير إدارة التربية الخاصّة بتعليم الرياض عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل الشيخ؛ جزيل الشكر والتقدير لمدير عام التعليم، ولجمعية ارتقاء، ولجميع مَن أسهم ودعم هذه المبادرة، والشكر موصول لمشرف التربية الخاصّة رائد الغفيلي؛ منسق التجهيزات بإدارة التربية الخاصّة، على جهوده في إبرام هذه الاتفاقية وتنظيم توزيعها بالميدان.

وأشار "آل الشيخ"؛ إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيقاً لمبدأ الاستفادة من مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة في تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، واستمراراً للجهود المبذولة بهذا الخصوص.

وأضاف: "هذه الاتفاقية مع جمعية ارتقاء الخيرية هي إحدى مبادرات مجموعة الفوزان لتأهيل الحاسبات الآلية، وتقتضي هذه الاتفاقية تأمين ما تحتاج إليه برامج التربية الخاصّة من أجهزة الحاسب الآلي التي تمّت إعادة تأهيلها وبلغ عددها (739) جهازاً سيتم توزيعها على برامج التربية الخاصّة بمختلف مساراتها: التربية الفكرية, والصم وضعاف السمع, والتوحد, وصعوبات التعلم, والإعاقة البصرية, وتعدُّد العوق, وفرط الحركة وتشتّت الانتباه, وبرنامج يسير التعليمي لذوي الذكاء الحدي؛ حيث ستسهم هذه الاتفاقية في سد حاجة البرامج والمعاهد ورفع الاستفادة من الحاسب الآلي في التعليم.

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