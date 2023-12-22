"الرياض" تستبق الانقلاب الشتوي .. وتسجّل 7 درجات صباح اليوم

متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من العراق وتوقعات بوصولها لـ 4

استبقت "الرياض" الانقلاب الشتوي، الذي من المتوقع أن يحدث بعد ظهر اليوم الأربعاء، وهو بداية دخول فصل الشتاء الفعلي، مسجّلةً 7 درجات مئوية متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من العراق.

وتوقّع موقع "طقس العرب" أن تصل درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع على المنطقة الوسطى إلى 4 درجات ليلاً.

ونشر الفلكي الدكتور عبدالله المسند؛ قراءات لدرجات الحرارة في بعض المناطق، اليوم؛ حيث سجّلت عرعر وحائل درجة حرارة تحت الصفر، وهي الأقل وتشهد تساقطاً للثلوج، بينما سجّلت الرياض 7 درجات مئوية، عند الساعة 6:45 صباحاً.

وكانت الجمعية الفلكيّة بجدة، قد أكّدت أن الانقلاب الشتوي يحدث في السعودية والمنطقة العربية وكامل النصف شمال خط الاستواء للكرة الأرضية هذا العام، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر عند الساعة 1:44 بعد الظهر "10:44 صباحا بتوقيت جرينتش"، مع وصول الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب قبة السماء، وهو أول أيام فصل الشتاء الذي سيستمر مدة 88 يوماً و23 ساعة و45 دقيقة؛ حيث ستنخفض فيه درجات الحرارة إلى أرقام دنيا.