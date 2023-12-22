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الرياض.. تسمم 10 طلاب بإحدى مدارس ضرماء

تم إسعافهم ونقلهم للمنشآت الطبية المناسبة لوضعهم

صرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض "عبدالله المريبض"؛ بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا، يفيد بوجود حالات تسمم غذائي بإحدى المدارس بمحافظة ضرماء.

 

وأضاف "المريبض" أنه على الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية، ووجد في الموقع 10 حالات طلاب متوسطة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية الطبية الطارئة ونقلهم للمنشآت الطبية المناسبة لوضعهم.

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الرياض.. تسمم 10 طلاب بإحدى مدارس ضرماء
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض "عبدالله المريبض"؛ بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا، يفيد بوجود حالات تسمم غذائي بإحدى المدارس بمحافظة ضرماء.

 

وأضاف "المريبض" أنه على الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية، ووجد في الموقع 10 حالات طلاب متوسطة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية الطبية الطارئة ونقلهم للمنشآت الطبية المناسبة لوضعهم.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
06:19 PM
تم إسعافهم ونقلهم للمنشآت الطبية المناسبة لوضعهم

الرياض.. تسمم 10 طلاب بإحدى مدارس ضرماء

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
7,165

صرّح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض "عبدالله المريبض"؛ بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا، يفيد بوجود حالات تسمم غذائي بإحدى المدارس بمحافظة ضرماء.

 

وأضاف "المريبض" أنه على الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية، ووجد في الموقع 10 حالات طلاب متوسطة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية الطبية الطارئة ونقلهم للمنشآت الطبية المناسبة لوضعهم.

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