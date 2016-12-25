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الرياض .. جمرك الميناء الجاف يُحبط  تهريب 5 كيلو جرامات حشيش

مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف القواعد الخشبية الحاملة للإرسالية

أحبط جمرك الميناء الجاف بالرياض، محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت (4.991.2) 4 كيلو جرامات و991 جراماً وملليجرامين اثنين، عُثر عليها مُخبأةً داخل إحدى الإرساليات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

 

تفصيلاً؛ قال داغر الداغر؛ مدير عام جمرك الميناء الجاف: وصلت للجمرك إرسالية بضائع وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف القواعد الخشبية الحاملة للإرسالية، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

 

وقال مدير عام جمرك الميناء الجاف، إن منسوبي الجمارك السعودية عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة يواجهون باستمرار مثل هذه الطرق التي تستغل الإرساليات القادمة إلى المملكة لمحاولة تمرير الممنوعات بكل أنواعها، مبيناً أن الجمارك السعودية تبذل أقصى جهودها لمنع دخول أيّ محاولة من شأنها المساس بصحة وسلامة المجتمع وأمن الوطن.

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الرياض .. جمرك الميناء الجاف يُحبط  تهريب 5 كيلو جرامات حشيش
سبق

أحبط جمرك الميناء الجاف بالرياض، محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت (4.991.2) 4 كيلو جرامات و991 جراماً وملليجرامين اثنين، عُثر عليها مُخبأةً داخل إحدى الإرساليات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

 

تفصيلاً؛ قال داغر الداغر؛ مدير عام جمرك الميناء الجاف: وصلت للجمرك إرسالية بضائع وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف القواعد الخشبية الحاملة للإرسالية، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

 

وقال مدير عام جمرك الميناء الجاف، إن منسوبي الجمارك السعودية عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة يواجهون باستمرار مثل هذه الطرق التي تستغل الإرساليات القادمة إلى المملكة لمحاولة تمرير الممنوعات بكل أنواعها، مبيناً أن الجمارك السعودية تبذل أقصى جهودها لمنع دخول أيّ محاولة من شأنها المساس بصحة وسلامة المجتمع وأمن الوطن.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
11:49 AM
مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف القواعد الخشبية الحاملة للإرسالية

الرياض .. جمرك الميناء الجاف يُحبط  تهريب 5 كيلو جرامات حشيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبط جمرك الميناء الجاف بالرياض، محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت (4.991.2) 4 كيلو جرامات و991 جراماً وملليجرامين اثنين، عُثر عليها مُخبأةً داخل إحدى الإرساليات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

 

تفصيلاً؛ قال داغر الداغر؛ مدير عام جمرك الميناء الجاف: وصلت للجمرك إرسالية بضائع وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف القواعد الخشبية الحاملة للإرسالية، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

 

وقال مدير عام جمرك الميناء الجاف، إن منسوبي الجمارك السعودية عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية كافة يواجهون باستمرار مثل هذه الطرق التي تستغل الإرساليات القادمة إلى المملكة لمحاولة تمرير الممنوعات بكل أنواعها، مبيناً أن الجمارك السعودية تبذل أقصى جهودها لمنع دخول أيّ محاولة من شأنها المساس بصحة وسلامة المجتمع وأمن الوطن.

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