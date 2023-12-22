الرياض.. "حلقة نقاشية" حول توجهات المناهج الدراسية ضمن رؤية 2030

برعاية "العيسى" وحضور 50 خبيراً.. وتناولت التعليمَ الرقمي ومتطلبات سوق العمل

افتتح وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، المشرف العام على حلقات النقاش الدكتور محمد بن عطية الحارثي، اليوم الأربعاء بالرياض، برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حلقة النقاش الاستشرافية الثالثة حول التوجهات العامة للمناهج، في ضوء رؤية المملكة 2030 والاتجاهات العالمية الحديثة.

وأكد "الحارثي" خلال افتتاحه للورشة التي نظمتها وكالة الوزارة للمناهج والبرامج التربوية، أن وزارة التعليم تسعى من خلال هذه الورشة التي يشارك فيها أكثر من خمسين خبيراً ومتخصصاً من بينهم عمداء كليات التربية في الجامعات والمتخصصين في المناهج وطرق التدريس؛ إلى بناء الشراكات ودعم التكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة؛ انسجاماً مع توجهات الوزارة.

وقال "الحارثي": إن الورشة استعرضت عدداً من المحاور من بينها التوجهات العامة للمناهج في ضوء رؤية المملكة 2030، والتوجهات العالمية الحديثة للمناهج التي يمكن الاستفادة منها لتحسين المناهج الوطنية، والتعرف على السمات العامة للمنهج المتمركز حول المتعلم، والسمات المستقبلية للطالب السعودي في ضوء المنهج المتمركز حول المتعلم.

وأضاف أن الورشة استعرضت التوجهات العالمية والمحلية نحو المناهج الرقمية، ودور برامج إعداد المعلمين في توظيفها، وتهيئة الطلاب لسوق العمل، ودور المناهج في تحقيقها.

وأكد "الحارثي" أن الورشة ناقشت منظومة المهارات العامة والقيم المقترح تضمينها في المناهج الدراسية في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التعرف على السمات المستقبلية للمعلم في ضوء المنهج المتمركز حول المتعلم، ودور كليات التربية وأقسام المناهج لتعزيز فرص نجاح مبادرات المناهج في برنامج التحول الوطني 2020.

واختتم حديثه برفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على ما يحظى به التعليم من رعاية واهتمام، كما قدّم شكره لوزير التعليم على رعايته ودعمه للورشة ولكل المشاركين الذين أثروا جميع محاور الورشة من خلال النقاش البناء والهادف.

من جهته قال المشرف العام على التعليم الثانوي خالد بن صالح القريشي: إن حلقات النقاش الاستشرافية حول المناهج جاءت حرصاً من الوزارة على مواكبة مناهجها لأحدث التوجهات العالمية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030؛ مشيراً إلى أن هذه الورشة جاءت مكملة للورش السابقة، وسيتبعها أيضاً ورش أخرى بما يحقق التميز والريادة لمناهجنا.