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الرياض .. ضبط وافدين استأجروا مقراً للعلاقات المحرّمة مع النساء والقوادة عليهن

٣ باكستانيين تورّطوا في تصنيع الخمور وترويجها في عمارة بحي الدار البيضاء

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية تورّطوا في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرّمة.

 

تفصيلاً؛ صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه من خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة فقد تمكنت القوة من الإيقاع بثلاثة وافدين (باكستانيي الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر) بعد توافر معلومات تشير إلى تورّطهم في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرّمة؛ حيث قاموا باستئجار عمارة سكنيه بحي الدار البيضاء - جنوبي العاصمة، أعدّوها لتصنيع الخمور وترويجها، ومقراً لإقامة  العلاقات المحرّمة مع النساء والقوادة عليهن.

 

وأضاف: بعد استكمال إجراءات البحث والتحرّي ثبتت صحة المعلومات الواردة؛ حيث جرى العمل على ضبطهم جميعاً، كما تمّ ضبط عدد تسع وعشرين امرأة من الجنسية الكينية، ومصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على خمسة وعشرين برميلاً من الحجم الكبير مملوءة بمادة العرق المُسكر.

 

وتابع: جرى توقيفهم جميعاً في مركز الشرطة المختص، وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التحقيق، حسب الاختصاص،  وتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الاتجار بالبشر بحقهم.

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الرياض .. ضبط وافدين استأجروا مقراً للعلاقات المحرّمة مع النساء والقوادة عليهن
سبق

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية تورّطوا في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرّمة.

 

تفصيلاً؛ صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه من خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة فقد تمكنت القوة من الإيقاع بثلاثة وافدين (باكستانيي الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر) بعد توافر معلومات تشير إلى تورّطهم في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرّمة؛ حيث قاموا باستئجار عمارة سكنيه بحي الدار البيضاء - جنوبي العاصمة، أعدّوها لتصنيع الخمور وترويجها، ومقراً لإقامة  العلاقات المحرّمة مع النساء والقوادة عليهن.

 

وأضاف: بعد استكمال إجراءات البحث والتحرّي ثبتت صحة المعلومات الواردة؛ حيث جرى العمل على ضبطهم جميعاً، كما تمّ ضبط عدد تسع وعشرين امرأة من الجنسية الكينية، ومصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على خمسة وعشرين برميلاً من الحجم الكبير مملوءة بمادة العرق المُسكر.

 

وتابع: جرى توقيفهم جميعاً في مركز الشرطة المختص، وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التحقيق، حسب الاختصاص،  وتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الاتجار بالبشر بحقهم.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
10:57 AM
٣ باكستانيين تورّطوا في تصنيع الخمور وترويجها في عمارة بحي الدار البيضاء

الرياض .. ضبط وافدين استأجروا مقراً للعلاقات المحرّمة مع النساء والقوادة عليهن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
43
45,531

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية تورّطوا في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرّمة.

 

تفصيلاً؛ صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه من خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة فقد تمكنت القوة من الإيقاع بثلاثة وافدين (باكستانيي الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر) بعد توافر معلومات تشير إلى تورّطهم في تصنيع الخمور وترويجها وإقامة العلاقات المحرّمة؛ حيث قاموا باستئجار عمارة سكنيه بحي الدار البيضاء - جنوبي العاصمة، أعدّوها لتصنيع الخمور وترويجها، ومقراً لإقامة  العلاقات المحرّمة مع النساء والقوادة عليهن.

 

وأضاف: بعد استكمال إجراءات البحث والتحرّي ثبتت صحة المعلومات الواردة؛ حيث جرى العمل على ضبطهم جميعاً، كما تمّ ضبط عدد تسع وعشرين امرأة من الجنسية الكينية، ومصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على خمسة وعشرين برميلاً من الحجم الكبير مملوءة بمادة العرق المُسكر.

 

وتابع: جرى توقيفهم جميعاً في مركز الشرطة المختص، وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لاستكمال إجراءات التحقيق، حسب الاختصاص،  وتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الاتجار بالبشر بحقهم.

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