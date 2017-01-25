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الرياض.. فعاليات "منتصف العام" السياحية والترفيهية تجتذب 7 ملايين زائر

العاصمة تحتضن 4 من أبرز المهرجانات بمنتزه الملك سلمان والدواسر والخرج

تبدأ غداً الخميس، إجازة منتصف العام الدراسي بالمملكة، ومع الطقس البديع والأجواء المعتدلة تشهد مناطق عدة مجموعةً كبيرةً من المهرجانات المتنوعة، والتي يصل عددها إلى 37 مهرجاناً، تتميز بتنوع أنماطها، وتشمل فعاليات تراثية وسياحية وثقافية، تروج للمنتجات الشعبية والزراعية والحِرَف اليدوية، كما أنها عنوان للسياحة الشتوية والصحراوية.

 

وتحتضن العاصمة الرياض في إجازة منتصف العام، 4 من أبرز المهرجانات التي تحظى بنسبة إقبال كبيرة من الأسر في موسم نصف العام، وتجتذب ملايين الزوار؛ نظراً لما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية هائلة تُعتبر من أكثر ما يجذب السياح والزوار من داخل وخارج المملكة وسكان العاصمة البالغ عددهم 7 ملايين شخص من المواطنين والمقيمين؛ أبرزها: سياحة التسوق، والسياحة الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المنتزهات البرية التي تلقى إقبالاً كبيراً من محبي السياحة الصحراوية والشتوية.

 

ويستقبل منتزه الملك سلمان، مهرجان شتاء الرياض، الذي يتضمن ألعاب أطفال، ومسابقات، وعروضاً للأسر المنتجة، وفعاليات عائلية، وتبدأ فعاليات هذا المهرجان من 28 ربيع الآخر وحتى 3 جمادى الأول، كما تشهد العاصمة مهرجان وادينا تراث وأصالة، وهو من المهرجانات المشهورة التي تشهدها الرياض في إجازة منتصف العام، والذي يقام في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر، ويتضمن عدة فعاليات تراثية وأمسيات ثقافية وشعرية وسباقاً للهجن والخيل، وتبدأ فعاليات هذا المهرجان من يوم 28 ربيع الآخر وحتى 4 جمادى الأولى، كما يحظى مهرجان "فلة الخرج" بإقبال كبير، ويقام في مركز المعارض والمؤتمرات لمدة شهر ابتداء من 25 ربيع الآخر، وهو عبارة عن سوق مصغر يشارك فيه مجموعة من الأسر المنتجة وأصحاب الحِرَف اليدوية، ويتم خلاله بيع مجموعة من البضائع الاستهلاكية، كما يوجد به منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال.

 

ويأتي مهرجان الطيران الشراعي ضِمن المهرجانات المتميزة، والذي يتم من خلاله تدريب الشباب على الطيران ومزاولة هواية الطيران الشراعي، ويقام بطريق حرض في محافظة الخرج من 1 إلى 6 جمادى الآخرة.

 

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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الرياض.. فعاليات "منتصف العام" السياحية والترفيهية تجتذب 7 ملايين زائر
سبق

تبدأ غداً الخميس، إجازة منتصف العام الدراسي بالمملكة، ومع الطقس البديع والأجواء المعتدلة تشهد مناطق عدة مجموعةً كبيرةً من المهرجانات المتنوعة، والتي يصل عددها إلى 37 مهرجاناً، تتميز بتنوع أنماطها، وتشمل فعاليات تراثية وسياحية وثقافية، تروج للمنتجات الشعبية والزراعية والحِرَف اليدوية، كما أنها عنوان للسياحة الشتوية والصحراوية.

 

وتحتضن العاصمة الرياض في إجازة منتصف العام، 4 من أبرز المهرجانات التي تحظى بنسبة إقبال كبيرة من الأسر في موسم نصف العام، وتجتذب ملايين الزوار؛ نظراً لما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية هائلة تُعتبر من أكثر ما يجذب السياح والزوار من داخل وخارج المملكة وسكان العاصمة البالغ عددهم 7 ملايين شخص من المواطنين والمقيمين؛ أبرزها: سياحة التسوق، والسياحة الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المنتزهات البرية التي تلقى إقبالاً كبيراً من محبي السياحة الصحراوية والشتوية.

 

ويستقبل منتزه الملك سلمان، مهرجان شتاء الرياض، الذي يتضمن ألعاب أطفال، ومسابقات، وعروضاً للأسر المنتجة، وفعاليات عائلية، وتبدأ فعاليات هذا المهرجان من 28 ربيع الآخر وحتى 3 جمادى الأول، كما تشهد العاصمة مهرجان وادينا تراث وأصالة، وهو من المهرجانات المشهورة التي تشهدها الرياض في إجازة منتصف العام، والذي يقام في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر، ويتضمن عدة فعاليات تراثية وأمسيات ثقافية وشعرية وسباقاً للهجن والخيل، وتبدأ فعاليات هذا المهرجان من يوم 28 ربيع الآخر وحتى 4 جمادى الأولى، كما يحظى مهرجان "فلة الخرج" بإقبال كبير، ويقام في مركز المعارض والمؤتمرات لمدة شهر ابتداء من 25 ربيع الآخر، وهو عبارة عن سوق مصغر يشارك فيه مجموعة من الأسر المنتجة وأصحاب الحِرَف اليدوية، ويتم خلاله بيع مجموعة من البضائع الاستهلاكية، كما يوجد به منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال.

 

ويأتي مهرجان الطيران الشراعي ضِمن المهرجانات المتميزة، والذي يتم من خلاله تدريب الشباب على الطيران ومزاولة هواية الطيران الشراعي، ويقام بطريق حرض في محافظة الخرج من 1 إلى 6 جمادى الآخرة.

 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
01:13 PM
العاصمة تحتضن 4 من أبرز المهرجانات بمنتزه الملك سلمان والدواسر والخرج

الرياض.. فعاليات "منتصف العام" السياحية والترفيهية تجتذب 7 ملايين زائر

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خالد خليل - الرياض
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تبدأ غداً الخميس، إجازة منتصف العام الدراسي بالمملكة، ومع الطقس البديع والأجواء المعتدلة تشهد مناطق عدة مجموعةً كبيرةً من المهرجانات المتنوعة، والتي يصل عددها إلى 37 مهرجاناً، تتميز بتنوع أنماطها، وتشمل فعاليات تراثية وسياحية وثقافية، تروج للمنتجات الشعبية والزراعية والحِرَف اليدوية، كما أنها عنوان للسياحة الشتوية والصحراوية.

 

وتحتضن العاصمة الرياض في إجازة منتصف العام، 4 من أبرز المهرجانات التي تحظى بنسبة إقبال كبيرة من الأسر في موسم نصف العام، وتجتذب ملايين الزوار؛ نظراً لما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية هائلة تُعتبر من أكثر ما يجذب السياح والزوار من داخل وخارج المملكة وسكان العاصمة البالغ عددهم 7 ملايين شخص من المواطنين والمقيمين؛ أبرزها: سياحة التسوق، والسياحة الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المنتزهات البرية التي تلقى إقبالاً كبيراً من محبي السياحة الصحراوية والشتوية.

 

ويستقبل منتزه الملك سلمان، مهرجان شتاء الرياض، الذي يتضمن ألعاب أطفال، ومسابقات، وعروضاً للأسر المنتجة، وفعاليات عائلية، وتبدأ فعاليات هذا المهرجان من 28 ربيع الآخر وحتى 3 جمادى الأول، كما تشهد العاصمة مهرجان وادينا تراث وأصالة، وهو من المهرجانات المشهورة التي تشهدها الرياض في إجازة منتصف العام، والذي يقام في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر، ويتضمن عدة فعاليات تراثية وأمسيات ثقافية وشعرية وسباقاً للهجن والخيل، وتبدأ فعاليات هذا المهرجان من يوم 28 ربيع الآخر وحتى 4 جمادى الأولى، كما يحظى مهرجان "فلة الخرج" بإقبال كبير، ويقام في مركز المعارض والمؤتمرات لمدة شهر ابتداء من 25 ربيع الآخر، وهو عبارة عن سوق مصغر يشارك فيه مجموعة من الأسر المنتجة وأصحاب الحِرَف اليدوية، ويتم خلاله بيع مجموعة من البضائع الاستهلاكية، كما يوجد به منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال.

 

ويأتي مهرجان الطيران الشراعي ضِمن المهرجانات المتميزة، والذي يتم من خلاله تدريب الشباب على الطيران ومزاولة هواية الطيران الشراعي، ويقام بطريق حرض في محافظة الخرج من 1 إلى 6 جمادى الآخرة.

 

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