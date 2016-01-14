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الريال يتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا

حطم الرقم القياسي في الخلو من الهزائم خلال 40 مباراة متتالية

تأهل ريال مدريد إلى دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا رغم تعادله الإيجابي مع مضيفه فريق إشبيلية بثلاثة أهداف لمثلهما، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان " في إطار إياب دور ثمن نهائي المسابقة.

وافتتح إشبيلية النتيجة مبكراً بالدقيقة 10 عن طريق مدافع الريال دانيلو بالخطأ في مرمى فريقه، وتمكن المهاجم الشاب ماركو أسينسيو من تعديل النتيجة بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني، وأعاد ستيفان يوفيتيتش التفوق لمصلحة إشبيلية بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 54 وعزز زميله فيسنتي ايبورا بالهدف الثالث بالدقيقة 77 قبل أن يتمكن سيرجيو راموس من تقليص النتيجة بالدقيقة 83 من علامة الجزاء، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع عدل النجم الفرنسي كريم بن زيمة النتيجة.

واستفاد ريال من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب ليفوز بمجموع المواجهتين 6 /3.

وبهذه النتيجة أصبح ريال مدريد أكثر أندية إسبانيا في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خلال 40 مباراة متتالية محطماً بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم غريمه التقليدي برشلونة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الريال يتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا
سبق

تأهل ريال مدريد إلى دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا رغم تعادله الإيجابي مع مضيفه فريق إشبيلية بثلاثة أهداف لمثلهما، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان " في إطار إياب دور ثمن نهائي المسابقة.

وافتتح إشبيلية النتيجة مبكراً بالدقيقة 10 عن طريق مدافع الريال دانيلو بالخطأ في مرمى فريقه، وتمكن المهاجم الشاب ماركو أسينسيو من تعديل النتيجة بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني، وأعاد ستيفان يوفيتيتش التفوق لمصلحة إشبيلية بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 54 وعزز زميله فيسنتي ايبورا بالهدف الثالث بالدقيقة 77 قبل أن يتمكن سيرجيو راموس من تقليص النتيجة بالدقيقة 83 من علامة الجزاء، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع عدل النجم الفرنسي كريم بن زيمة النتيجة.

واستفاد ريال من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب ليفوز بمجموع المواجهتين 6 /3.

وبهذه النتيجة أصبح ريال مدريد أكثر أندية إسبانيا في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خلال 40 مباراة متتالية محطماً بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم غريمه التقليدي برشلونة.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
01:50 AM
حطم الرقم القياسي في الخلو من الهزائم خلال 40 مباراة متتالية

الريال يتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل ريال مدريد إلى دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا رغم تعادله الإيجابي مع مضيفه فريق إشبيلية بثلاثة أهداف لمثلهما، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان " في إطار إياب دور ثمن نهائي المسابقة.

وافتتح إشبيلية النتيجة مبكراً بالدقيقة 10 عن طريق مدافع الريال دانيلو بالخطأ في مرمى فريقه، وتمكن المهاجم الشاب ماركو أسينسيو من تعديل النتيجة بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني، وأعاد ستيفان يوفيتيتش التفوق لمصلحة إشبيلية بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 54 وعزز زميله فيسنتي ايبورا بالهدف الثالث بالدقيقة 77 قبل أن يتمكن سيرجيو راموس من تقليص النتيجة بالدقيقة 83 من علامة الجزاء، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع عدل النجم الفرنسي كريم بن زيمة النتيجة.

واستفاد ريال من فوزه الكبير في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب ليفوز بمجموع المواجهتين 6 /3.

وبهذه النتيجة أصبح ريال مدريد أكثر أندية إسبانيا في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خلال 40 مباراة متتالية محطماً بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم غريمه التقليدي برشلونة.

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