"الزامل": 300 ألف زائر وزائرة للقرية التراثية بـ"الجنادرية" في سادس أيامه

عاشوا أوقاتًا مفيدة وممتعة مع الفعاليات المقدَّمة

قال قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية، اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، إن عدد زوار القرية التراثية بالجنادرية لهذا اليوم بلغ 300 ألف زائر وزائرة.



وأكد اللواء "الزامل" أن جميع زائري المهرجان عاشوا أوقاتًا جيدة ومفيدة وممتعة مع الفعاليات المقدَّمة في قرى المناطق التراثية وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي ودولة مصر العربية وأجنحة الجهات الحكومية.



وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في وزارة الحرس الوطني بأرض المهرجان والجهات المساندة لها تؤدي أدوارها على الوجه الأمثل، وسط تعاون وتنسيق متميزَيْن؛ لتحقيق النجاح الذي اعتاد المهرجان تحقيقه طوال 31 عامًا، تمثل عمر المهرجان.

