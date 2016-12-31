"الزراعة" تغرم مخالفاً لنظام الحجر بالحد الأعلى للغرامات

فرضت عليه 50 ألف ريال على خلفية نقله 14 فسيلة نخيل

غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مواطنا 50 ألف ريال على خلفية نقله 14 فسيلة نخيل , مخالفًا بذلك تعليمات الحجر الزراعي، حيث تطبق الوزارة الحد الأعلى لعقوبة كل من ينقل نخيلاً أو فسائل نخيل بصورة مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وتؤكد الوزارة حرصها على الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية، وذلك بتطبيق الحد الأعلى للغرامات على ناقلي النخيل بدون ترخيص ومخالفة تعليمات الحجر الصحي .

وأفادت الوزارة بأنها عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

وقالت: "يمكن للمزارعين والمهتمين مراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمحافظات لمعرفة إجراءات إصدار تراخيص نقل الفسائل لضمان المحافظة على استثماراتهم الزراعية وعدم انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء لمزارعهم".

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى التعاون معها لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة.