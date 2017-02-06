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الزعاق: افتحوا الأبواب والشبابيك وقت الظهيرة لإخراج برودة المنازل

قال: "لا دخلت العقارب ترى الخير قارب" والعشرون يوماً الأولى معتدلة

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ عودة الأجواء الدافئة، اليوم الإثنين، متزامنة مع دخول أول موسم العقارب.

 

 وأوضح الزعاق؛ عبر حسابه بـ "تويتر" قائلاً:  إن "البرودة خلال هذه الأيام محتبسة داخل الأبنية والمساكن، داعياً في هذا الصدد، إلى "فتح الأبواب والشبابيك في وقت الظهيرة لإخراج البرودة عن طريق التهوية".

 

وتحدث الزعاق؛ عن موسم العقارب مشيراً الى أن المثل القائل "لا دخلت العقارب ترى الخير قارب"؛ كناية عن عودة الدفء والربيع؛ لافتاً إلى أن أجواء العقارب معتدلة؛ فالعشرون يوماً الأولى الأصل فيها الاعتدال المائل للبرودة في هزيع الليل، والباقي الاعتدال الذي يميل إلى الحرارة نهاراً؛ مبيناً أن مدتها تسع وثلاثون يوماً مقسّمة على ثلاثة نجوم وكل نجم ثلاثة عشر يوماً.

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الزعاق: افتحوا الأبواب والشبابيك وقت الظهيرة لإخراج برودة المنازل
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ عودة الأجواء الدافئة، اليوم الإثنين، متزامنة مع دخول أول موسم العقارب.

 

 وأوضح الزعاق؛ عبر حسابه بـ "تويتر" قائلاً:  إن "البرودة خلال هذه الأيام محتبسة داخل الأبنية والمساكن، داعياً في هذا الصدد، إلى "فتح الأبواب والشبابيك في وقت الظهيرة لإخراج البرودة عن طريق التهوية".

 

وتحدث الزعاق؛ عن موسم العقارب مشيراً الى أن المثل القائل "لا دخلت العقارب ترى الخير قارب"؛ كناية عن عودة الدفء والربيع؛ لافتاً إلى أن أجواء العقارب معتدلة؛ فالعشرون يوماً الأولى الأصل فيها الاعتدال المائل للبرودة في هزيع الليل، والباقي الاعتدال الذي يميل إلى الحرارة نهاراً؛ مبيناً أن مدتها تسع وثلاثون يوماً مقسّمة على ثلاثة نجوم وكل نجم ثلاثة عشر يوماً.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
09:55 AM
قال: "لا دخلت العقارب ترى الخير قارب" والعشرون يوماً الأولى معتدلة

الزعاق: افتحوا الأبواب والشبابيك وقت الظهيرة لإخراج برودة المنازل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
17
35,019

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ عودة الأجواء الدافئة، اليوم الإثنين، متزامنة مع دخول أول موسم العقارب.

 

 وأوضح الزعاق؛ عبر حسابه بـ "تويتر" قائلاً:  إن "البرودة خلال هذه الأيام محتبسة داخل الأبنية والمساكن، داعياً في هذا الصدد، إلى "فتح الأبواب والشبابيك في وقت الظهيرة لإخراج البرودة عن طريق التهوية".

 

وتحدث الزعاق؛ عن موسم العقارب مشيراً الى أن المثل القائل "لا دخلت العقارب ترى الخير قارب"؛ كناية عن عودة الدفء والربيع؛ لافتاً إلى أن أجواء العقارب معتدلة؛ فالعشرون يوماً الأولى الأصل فيها الاعتدال المائل للبرودة في هزيع الليل، والباقي الاعتدال الذي يميل إلى الحرارة نهاراً؛ مبيناً أن مدتها تسع وثلاثون يوماً مقسّمة على ثلاثة نجوم وكل نجم ثلاثة عشر يوماً.

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