"الزعاق": طريف تسجّل أقل درجة حرارة وجازان الأعلى خلال 24 ساعة

تدنت إلى درجتين تحت الصفر وتساقط للثلوج وتحذيرات لـ "المدني" واستنفار

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن ‏أقل درجة حرارة سُجِّلت في السعودية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تدنت إلى درجتين تحت الصفر على طريف - شمالي السعودية، فيما سجّلت جازان أعلى درجة حرارة؛ حيث بلغت اثنتين وثلاثين درجة مئوية في الظل.

يُذكر أن محافظة طريف وبعض المناطق المجاورة لها شهدت، أمس، تساقط ثلوج، وسط تحذيرات الدفاع المدني واستنفار الجهات المعنية.