الزميل "الطلحي" يحتفل بزواجه في الطائف‎

احتفل الزميل طلال عواض الطلحي، المحرر بـ"سبق"، ليلة أمس، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف، بحضور عدد من المسؤولين والزملاء، والأقارب، والأصدقاء.

شارك الزميل "الطلحي" فرحته عدد من منسوبي "سبق"، بعد أن قدموا من مختلف المناطق.