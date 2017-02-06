"الزنداني" ضيف "اثنينية الذييب" الليلة

يحل رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني، الليلة، ضيفا على اثنينية الذييب، وذلك في ندوة بعنوان "الإسلام دين الحق والحياة الطيبة".
تقام الندوة عقب صلاة العشاء ويديرها الإعلامي ياسر الحكمي.
يحل رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني، الليلة، ضيفا على اثنينية الذييب، وذلك في ندوة بعنوان "الإسلام دين الحق والحياة الطيبة".
تقام الندوة عقب صلاة العشاء ويديرها الإعلامي ياسر الحكمي.
يحل رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني، الليلة، ضيفا على اثنينية الذييب، وذلك في ندوة بعنوان "الإسلام دين الحق والحياة الطيبة".
تقام الندوة عقب صلاة العشاء ويديرها الإعلامي ياسر الحكمي.
يحل رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني، الليلة، ضيفا على اثنينية الذييب، وذلك في ندوة بعنوان "الإسلام دين الحق والحياة الطيبة".
تقام الندوة عقب صلاة العشاء ويديرها الإعلامي ياسر الحكمي.