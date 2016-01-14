"الزهراني" نقيباً في شرطة الخبر

قلّد مدير شرطة محافظة الخبر، العقيد الدكتور سعيد الغامدي، بحضور، مساعده، العقيد طارق المغلوث، الملازم أول، سلطان بن سعود الزهراني، رتبته الجديدة "نقيب" بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته.



وأعرب النقيب الزهراني عن سعادته بالترقية، والتي عدّها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم المليك والوطن .

