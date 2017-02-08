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"الزهراني" يتفقد أجهزة مكافحة المخدرات بمكة ويكرّم المميزين

زار مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني ميناء جدة الإسلامي والتقى نائب مدير عام الميناء الكابتن نبيل بن محمد فتيني ومدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي ومدير مباحث ميناء جدة الإسلامي ومدير محطات الإشعاع داخل الجمرك ورئيس البحث والتحري بجمرك ميناء جدة الإسلامي ومدير العلاقات العامة.

 وقام اللواء الزهراني بجولة ميدانية داخل جمرك الميناء شملت محطة الكشف الإشعاعي وكيفية الكشف على الحاويات بالأشعة وكذلك عرض فقرة للوسائل الرقابية كما شملت الزيارة شركة البحر الأحمر (للمناولة والتفريغ) وزيارة مجموعة الشمال داخل الميناء والاطلاع على برنامج النافذة الواحدة استمع.

بعد ذلك استمع الزهراني إلى شرح من مدير عام جمرك الميناء عن آلية العمل بهذه الأجهزة وجهودهم في الكشف على الشحنات الواردة عبر الميناء وأساليب التهريب التي ينتهجها أعداء الوطن من مهربي المخدرات.

 وأوضح الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبد العزيز بن محمد بن كدسة بأن مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني يرافقه عدد من مسؤولي المديرية العامة لمكافحة المخدرات قام بجولة ميدانية لأفرع مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ابتداء بالعاصمة المقدسة.

وأضاف العقيد بن كدسة أن الزهراني اطلع على مجريات وآليات العمل هناك وكذلك محافظة خليص ورابغ ومحافظة بحرة ثم انتقل إلى منطقة الساحل ابتداء من محافظة الليث والعرضيات ومحافظة القنفذة بعد ذلك تابع جولته في محافظة تربه والخرمة ورنية تفقد من خلالها سير العمل بأفرع المديرية ثم قام خلال هذه الزيارة بتكريم بعض الفرق الميدانية التي لها جهود مميزة.

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"الزهراني" يتفقد أجهزة مكافحة المخدرات بمكة ويكرّم المميزين
سبق

زار مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني ميناء جدة الإسلامي والتقى نائب مدير عام الميناء الكابتن نبيل بن محمد فتيني ومدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي ومدير مباحث ميناء جدة الإسلامي ومدير محطات الإشعاع داخل الجمرك ورئيس البحث والتحري بجمرك ميناء جدة الإسلامي ومدير العلاقات العامة.

 وقام اللواء الزهراني بجولة ميدانية داخل جمرك الميناء شملت محطة الكشف الإشعاعي وكيفية الكشف على الحاويات بالأشعة وكذلك عرض فقرة للوسائل الرقابية كما شملت الزيارة شركة البحر الأحمر (للمناولة والتفريغ) وزيارة مجموعة الشمال داخل الميناء والاطلاع على برنامج النافذة الواحدة استمع.

بعد ذلك استمع الزهراني إلى شرح من مدير عام جمرك الميناء عن آلية العمل بهذه الأجهزة وجهودهم في الكشف على الشحنات الواردة عبر الميناء وأساليب التهريب التي ينتهجها أعداء الوطن من مهربي المخدرات.

 وأوضح الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبد العزيز بن محمد بن كدسة بأن مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني يرافقه عدد من مسؤولي المديرية العامة لمكافحة المخدرات قام بجولة ميدانية لأفرع مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ابتداء بالعاصمة المقدسة.

وأضاف العقيد بن كدسة أن الزهراني اطلع على مجريات وآليات العمل هناك وكذلك محافظة خليص ورابغ ومحافظة بحرة ثم انتقل إلى منطقة الساحل ابتداء من محافظة الليث والعرضيات ومحافظة القنفذة بعد ذلك تابع جولته في محافظة تربه والخرمة ورنية تفقد من خلالها سير العمل بأفرع المديرية ثم قام خلال هذه الزيارة بتكريم بعض الفرق الميدانية التي لها جهود مميزة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
04:07 PM

"الزهراني" يتفقد أجهزة مكافحة المخدرات بمكة ويكرّم المميزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني ميناء جدة الإسلامي والتقى نائب مدير عام الميناء الكابتن نبيل بن محمد فتيني ومدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي ومدير مباحث ميناء جدة الإسلامي ومدير محطات الإشعاع داخل الجمرك ورئيس البحث والتحري بجمرك ميناء جدة الإسلامي ومدير العلاقات العامة.

 وقام اللواء الزهراني بجولة ميدانية داخل جمرك الميناء شملت محطة الكشف الإشعاعي وكيفية الكشف على الحاويات بالأشعة وكذلك عرض فقرة للوسائل الرقابية كما شملت الزيارة شركة البحر الأحمر (للمناولة والتفريغ) وزيارة مجموعة الشمال داخل الميناء والاطلاع على برنامج النافذة الواحدة استمع.

بعد ذلك استمع الزهراني إلى شرح من مدير عام جمرك الميناء عن آلية العمل بهذه الأجهزة وجهودهم في الكشف على الشحنات الواردة عبر الميناء وأساليب التهريب التي ينتهجها أعداء الوطن من مهربي المخدرات.

 وأوضح الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبد العزيز بن محمد بن كدسة بأن مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني يرافقه عدد من مسؤولي المديرية العامة لمكافحة المخدرات قام بجولة ميدانية لأفرع مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة ابتداء بالعاصمة المقدسة.

وأضاف العقيد بن كدسة أن الزهراني اطلع على مجريات وآليات العمل هناك وكذلك محافظة خليص ورابغ ومحافظة بحرة ثم انتقل إلى منطقة الساحل ابتداء من محافظة الليث والعرضيات ومحافظة القنفذة بعد ذلك تابع جولته في محافظة تربه والخرمة ورنية تفقد من خلالها سير العمل بأفرع المديرية ثم قام خلال هذه الزيارة بتكريم بعض الفرق الميدانية التي لها جهود مميزة.

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