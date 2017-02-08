"السادة": أسواق النفط تتفاعل إيجابياً مع خفض الإنتاج

أكد رئيس منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وزير الطاقة القطري محمد السادة، اليوم الأربعاء، أن أسواق النفط العالمية تتفاعل "بشكل إيجابي" مع اتفاقية خفض مستويات الإنتاج.

وحسب "الفرنسية" قال "السادة" خلال لقاء مع صحافيين في الدوحة: "أعتقد أن السوق يتفاعل بشكل إيجابي، ويمكن بوضوح ملاحظة الانخفاض في مستوى الإمدادات".

وبعد إغراق السوق الذي أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار منذ 2014، بدأت الدول المنتجة للنفط في الأول من يناير، تطبيقَ اتفاقين لخفض العرض، أحدهما يخص أوبك، والثاني يشمل أيضاً الدول المنتجة من خارج المنظمة.