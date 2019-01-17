"السبهان" عن سفير إيران الجديد في بغداد: مجرم حرب ومطلوب دولياً

قال: يطالبون بإغلاق القنصلية السعودية بأربيل ولم نسمع أي تعليق عراقي

وصف وزير شؤون الخليج بوزارة الخارجية السعودية، السفير السعودي السابق لدى العراق ثامر السبهان، العميد إيراج مسجدي السفير الإيراني الجديد الذي تم تعيينه في بغداد بـ"مجرم حرب ومطلوب دولياً".

وقال "السبهان" عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين: "إيران تعيّن مجرم حرب ومطلوباً دولياً سفيراً لها في العراق، ويطالبون بإغلاق القنصلية السعودية بأربيل، ولم نسمع أي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة".

ويأتي تعيين "مسجدي" سفيراً لدى بغداد بتوصية من الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ويعد "مسجدي" مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري متورطاً في العديد من الجرائم الإنسانية، ومدرجاً على قوائم الإرهاب الدولية.

وقد سبق أن أكد عدد من الدبلوماسيين والمحللين العرب والغربيين أن العميد إيراج مسجدي يعد متورطاً في جرائم إرهابية؛ لكونه قائداً رئيسياً في فيلق القدس المدرج على قوائم الإرهاب.