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السجن 30 سنة لأمريكي أحرق مسجداً كان يتردد عليه "عمر متين"

 أصدر قاض أمريكي، أمس الاثنين، حكماً بسجن مواطن من فلوريدا ثلاثين سنة؛ بعد إدانته بإضرام النار في مسجد ومركز إسلامي كان يتردد عليه الرجل الذي أطلق النار في ملهى ليلي بمدينة أورلاندو.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يعترض جوزيف شرايبر، الذي كان يرتدي بدلة برتقالية اللون ومكبلاً بالأصفاد، على الحكم أثناء مثوله أمام القاضي ستيفن ليفين.

ويعدّ الدفع بعدم الاعتراض على قرارات المحكمة في الولايات المتحدة إقراراً بالذنب.

كما فرض القاضي على "شرايبر" غرامة مقدارها عشرة آلاف دولار؛ كتعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمسجد والمركز، على الرغم من أن حجم الضرر الحقيقي تجاوز مائة ألف دولار، حسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء.

واعترف "شرايبر" (32 عاماً) أمام المحققين بإضرامه النار في مركز فورت بيرس الإسلامي في 11 سبتمبر الماضي، الذي وافق الذكرى 15 للهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2001.

واضطر القائمون على أمر المركز الإسلامي إلى نقل صلاتهم إلى مكان آخر؛ نظرا لأن الأضرار التي لحقت بالمكان كانت من الفداحة بحيث تتعذر إقامة الصلوات فيه.

وقال ستيف جوسنيل نائب المدعي العام بالولاية في مقابلة جرت أمس الاثنين إن "شرايبر" أبلغ الشرطة بعد القبض عليه في سبتمبر بأن الهجوم لا علاقة له بعمر متين الذي كان وراء حادثة ملهى أورلاندو بولاية فلوريدا.

والمسجد قريب من شقة كان يقيم بها "متين" مع زوجته قبل أن يقتل 49 شخصاً، ويصيب عشرات في ذلك الملهى الليلي في يونيو الماضي.

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السجن 30 سنة لأمريكي أحرق مسجداً كان يتردد عليه "عمر متين"
سبق

 أصدر قاض أمريكي، أمس الاثنين، حكماً بسجن مواطن من فلوريدا ثلاثين سنة؛ بعد إدانته بإضرام النار في مسجد ومركز إسلامي كان يتردد عليه الرجل الذي أطلق النار في ملهى ليلي بمدينة أورلاندو.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يعترض جوزيف شرايبر، الذي كان يرتدي بدلة برتقالية اللون ومكبلاً بالأصفاد، على الحكم أثناء مثوله أمام القاضي ستيفن ليفين.

ويعدّ الدفع بعدم الاعتراض على قرارات المحكمة في الولايات المتحدة إقراراً بالذنب.

كما فرض القاضي على "شرايبر" غرامة مقدارها عشرة آلاف دولار؛ كتعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمسجد والمركز، على الرغم من أن حجم الضرر الحقيقي تجاوز مائة ألف دولار، حسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء.

واعترف "شرايبر" (32 عاماً) أمام المحققين بإضرامه النار في مركز فورت بيرس الإسلامي في 11 سبتمبر الماضي، الذي وافق الذكرى 15 للهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2001.

واضطر القائمون على أمر المركز الإسلامي إلى نقل صلاتهم إلى مكان آخر؛ نظرا لأن الأضرار التي لحقت بالمكان كانت من الفداحة بحيث تتعذر إقامة الصلوات فيه.

وقال ستيف جوسنيل نائب المدعي العام بالولاية في مقابلة جرت أمس الاثنين إن "شرايبر" أبلغ الشرطة بعد القبض عليه في سبتمبر بأن الهجوم لا علاقة له بعمر متين الذي كان وراء حادثة ملهى أورلاندو بولاية فلوريدا.

والمسجد قريب من شقة كان يقيم بها "متين" مع زوجته قبل أن يقتل 49 شخصاً، ويصيب عشرات في ذلك الملهى الليلي في يونيو الماضي.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
12:34 PM

السجن 30 سنة لأمريكي أحرق مسجداً كان يتردد عليه "عمر متين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أصدر قاض أمريكي، أمس الاثنين، حكماً بسجن مواطن من فلوريدا ثلاثين سنة؛ بعد إدانته بإضرام النار في مسجد ومركز إسلامي كان يتردد عليه الرجل الذي أطلق النار في ملهى ليلي بمدينة أورلاندو.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، لم يعترض جوزيف شرايبر، الذي كان يرتدي بدلة برتقالية اللون ومكبلاً بالأصفاد، على الحكم أثناء مثوله أمام القاضي ستيفن ليفين.

ويعدّ الدفع بعدم الاعتراض على قرارات المحكمة في الولايات المتحدة إقراراً بالذنب.

كما فرض القاضي على "شرايبر" غرامة مقدارها عشرة آلاف دولار؛ كتعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمسجد والمركز، على الرغم من أن حجم الضرر الحقيقي تجاوز مائة ألف دولار، حسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء.

واعترف "شرايبر" (32 عاماً) أمام المحققين بإضرامه النار في مركز فورت بيرس الإسلامي في 11 سبتمبر الماضي، الذي وافق الذكرى 15 للهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2001.

واضطر القائمون على أمر المركز الإسلامي إلى نقل صلاتهم إلى مكان آخر؛ نظرا لأن الأضرار التي لحقت بالمكان كانت من الفداحة بحيث تتعذر إقامة الصلوات فيه.

وقال ستيف جوسنيل نائب المدعي العام بالولاية في مقابلة جرت أمس الاثنين إن "شرايبر" أبلغ الشرطة بعد القبض عليه في سبتمبر بأن الهجوم لا علاقة له بعمر متين الذي كان وراء حادثة ملهى أورلاندو بولاية فلوريدا.

والمسجد قريب من شقة كان يقيم بها "متين" مع زوجته قبل أن يقتل 49 شخصاً، ويصيب عشرات في ذلك الملهى الليلي في يونيو الماضي.

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