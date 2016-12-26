السجن 3 سنوات لسعودي شارك في مظاهرات بالقطيف

"الجزائية المتخصصة" أدانته بترديد عبارات محرضة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن ثلاث سنوات بحق متهم سعودي الجنسية؛ بعد ثبوت إدانته بالمشاركة في المظاهرات التي وقعت في حي الشويكة بمحافظة القطيف وترديد عبارات محرضة.

وقررت المحكمة تعزير المدان على ذلك بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.