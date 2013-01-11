"السديري": رجال الأمن يواصلون النجاحات في التصدي للفئة الإجرامية

نوه بتكاتف أجهزة الدولة "الأمنية والشرعية والتعليمية والإعلامية"

أثنى نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على النجاحات المتواصلة التي حققها ويحققها رجال الأمن البواسل في مواجهة أصحاب الفكر الضال الذين يستهدفون هذه البلاد المباركة في أمنها وأمانها ومقدراتها.

وقال "السديري": "هذه النجاحات تسجل لرجالات الأمن الذين بذلوا ويبذلون أنفسهم في حماية هذه البلاد المباركة من أعمال تلك الفئة الإجرامية التي ضل فكرها فانحرف بها عن جادة الحق والصواب".

وأضاف: "لا يستغرب على رجال الأمن في هذه البلاد المباركة هذه النجاحات فقد عودونا دائماً أنهم أهل لمثل هذا الأمر في كل ملمة وفي كل حادثة تقع في هذه البلاد المباركة".

وأردف: "هؤلاء هم أبناء الوطن وجزء منه وكلنا في المملكة العربية السعودية رجال أمن وهؤلاء هم صفوة من أبناء المملكة العربية السعودية؛ فإنجازاتهم وبسالتهم وتضحياتهم بأعز ما يملكون وهي أرواحهم سطرها التاريخ في كل الأحداث التي مرت بها هذه البلاد المباركة".

وتابع: "نتذكر أن الأمير نايف بن عبدالعزيز أقسم أن رجال الأمن دائماً مقبلون غير مدبرين، وأن إصابتهم دائماً في المقدمة وفي الوجه، وهذا يدل على إقدامهم، وهذا ما أثبته الواقع في كل الأحداث التي مرت بنا؛ حيث نرى إقدام وروح التضحية والمنافسة بين رجال الأمن للحفاظ على هذا الوطن ومكتسباته".

وقال "السديري": "هذه التضحيات والمنافسات بين رجال الأمن تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى أولاً على ما منَّ به من نعمة الولاء ونعمة التضحية لهذا الوطن؛ وطن التوحيد والوحدة الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم والعدل، والذي يسانده رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يقود أبناءه رجال الأمن لهذه النجاحات، الذين يسهرون على راحة وأمن هذا الوطن، وكذلك يعاضده سمو ولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يرعى ويقود أبناءه وإخوانه من رجال القوات المسلحة في المناطق التي تشكل تهديداً على أمن المملكة كما نراهم اليوم في قوات التحالف في الحد الجنوبي".

وأضاف: "جميع قطاعاتنا العسكرية والمدنية وأبناء الوطن كلهم لحمة واحدة تحت قيادة مليكنا ووالدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ فدائماً أبناؤنا يسطرون هذا الفخر، ويسطرون النجاح، ويسطرون هذه التضحية، فلهم منا خالص الدعاء وخالص الشكر والتقدير".

وتوجه نائب وزير الشؤون الإسلامية بالشكر لله سبحانه وتعالى على انحسار هذا الفكر الضال سواء على مستوى الوقوعات من أحداث، أو على مستوى الرصد الفكري.

ونوهّ بتكاتف وتعاضد أجهزة الدولة الأمنية والشرعية والتعليمية والإعلامية والثقافية في مواجهة الفكر الضال ومواجهة أتباعه.

وقال "السديري": "الجميع عَمِلَ ويعمل وفق منظومة واحدة حيث أدرك أبناء الوطن من شباب وفتيات خطر وانحراف وشذوذ هذا الفكر، ومن ثم نرى انحساراً له، وهذا نجاح يسجل لهذه الدولة المباركة بمختلف أجهزتها".