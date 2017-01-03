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"السديري": نواجه حملة شرسة من أعداء الملّة وعلى الدعاة تحمّل تبعاتهم

مخاطباً الأئمّة والخطباء خلال لقائه بهم في تبوك

وجّه نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري كلمة للدعاة والأئمة والخطباء في تبوك لدى لقائه بهم خلال زيارته الحالية لمنطقة تبوك .

 

وقال الدكتور السدير في كلمته:" لا يخفى على الجميع ما تتعرض له بلادنا ، وما تتعرض له عقيدتنا ومنهجنا من هجوم شرس من أعداء الملة ، ومن أصحاب مصالح وأصحاب أجندات ، كلهم لا يريدون بهذه البلاد خيراً ، حسداً من عند أنفسهم أن رأوا هذا الاستقرار ، وهذا الأمن ، وهذه الوحدة ، وهذا الائتلاف بين أبناء هذه البلاد المباركة ".

 

وجدد السديري التأكيد على أننا في هذه البلاد المباركة ــ المملكة العربية السعودية ــ لنا رسالة ويجب أن نتحمل تبعات هذه الرسالة ، رسالة الدعوة إلى توحيد الله .

 

واضاف ان هذه البلاد تضم بين جنباتها أقدس البقاع في هذه الأرض مكة والمدينة، التي يتوجه إليها المسلمون في كل أصقاع الأرض، هذا بعض مسؤولياتنا ويحملنا واجباً أكثر من غيرنا ؛ لأن رسالة هذه البلاد هي رسالة التوحيد لذلك ينبغي أن نسير في نهجنا الدعوي ، ونهجنا الإرشادي.

 

وأكد خلال كلمته على ضرورة أن يحرص الدعاة إلى الله على مسائل أربعة في نهجهم عند الدعوة إلى الله ، وهي : العلم ، ثم العمل به ، ثم الدعوة إليه ، والصبر على الأذى .. مؤكدا أن  هذه المسائل الأربعة هي لب منهجنا في الدعوة الله ، أما الدعوة بغير علم فهي دعوة مآلها إلى الانحراف .

 

وشدد نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد على أن الأساس للدعوة هو العلم ، فالدعوة لابد أن تكون مرجعيتها العلماء الربانيين بحيث لا يُرجع إلى غيرهم في أمور الدين ، وأمور الشرع ، وفي أمور الدعوة إلى الله فما حدث الانحراف والغلو إلا نتيجة القصور في الجانب العلمي ، لذلك نصيحتي للدعاة والخطباء والأئمة والعاملين في الدعوة أن يركزوا في هذه الجوانب وأن يهتموا بها .

 

وفي ختام اللقاء، كرَّم الدكتور السديري الدعاة المشاركين في برنامج "أسرة آمنة"، ومديري القطاعات الحكومية المشاركة في البرامج الدعوية والدعاة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السديري": نواجه حملة شرسة من أعداء الملّة وعلى الدعاة تحمّل تبعاتهم
سبق

وجّه نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري كلمة للدعاة والأئمة والخطباء في تبوك لدى لقائه بهم خلال زيارته الحالية لمنطقة تبوك .

 

وقال الدكتور السدير في كلمته:" لا يخفى على الجميع ما تتعرض له بلادنا ، وما تتعرض له عقيدتنا ومنهجنا من هجوم شرس من أعداء الملة ، ومن أصحاب مصالح وأصحاب أجندات ، كلهم لا يريدون بهذه البلاد خيراً ، حسداً من عند أنفسهم أن رأوا هذا الاستقرار ، وهذا الأمن ، وهذه الوحدة ، وهذا الائتلاف بين أبناء هذه البلاد المباركة ".

 

وجدد السديري التأكيد على أننا في هذه البلاد المباركة ــ المملكة العربية السعودية ــ لنا رسالة ويجب أن نتحمل تبعات هذه الرسالة ، رسالة الدعوة إلى توحيد الله .

 

واضاف ان هذه البلاد تضم بين جنباتها أقدس البقاع في هذه الأرض مكة والمدينة، التي يتوجه إليها المسلمون في كل أصقاع الأرض، هذا بعض مسؤولياتنا ويحملنا واجباً أكثر من غيرنا ؛ لأن رسالة هذه البلاد هي رسالة التوحيد لذلك ينبغي أن نسير في نهجنا الدعوي ، ونهجنا الإرشادي.

 

وأكد خلال كلمته على ضرورة أن يحرص الدعاة إلى الله على مسائل أربعة في نهجهم عند الدعوة إلى الله ، وهي : العلم ، ثم العمل به ، ثم الدعوة إليه ، والصبر على الأذى .. مؤكدا أن  هذه المسائل الأربعة هي لب منهجنا في الدعوة الله ، أما الدعوة بغير علم فهي دعوة مآلها إلى الانحراف .

 

وشدد نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد على أن الأساس للدعوة هو العلم ، فالدعوة لابد أن تكون مرجعيتها العلماء الربانيين بحيث لا يُرجع إلى غيرهم في أمور الدين ، وأمور الشرع ، وفي أمور الدعوة إلى الله فما حدث الانحراف والغلو إلا نتيجة القصور في الجانب العلمي ، لذلك نصيحتي للدعاة والخطباء والأئمة والعاملين في الدعوة أن يركزوا في هذه الجوانب وأن يهتموا بها .

 

وفي ختام اللقاء، كرَّم الدكتور السديري الدعاة المشاركين في برنامج "أسرة آمنة"، ومديري القطاعات الحكومية المشاركة في البرامج الدعوية والدعاة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
04:15 PM
مخاطباً الأئمّة والخطباء خلال لقائه بهم في تبوك

"السديري": نواجه حملة شرسة من أعداء الملّة وعلى الدعاة تحمّل تبعاتهم

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نواف الغضوري - تبوك
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وجّه نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري كلمة للدعاة والأئمة والخطباء في تبوك لدى لقائه بهم خلال زيارته الحالية لمنطقة تبوك .

 

وقال الدكتور السدير في كلمته:" لا يخفى على الجميع ما تتعرض له بلادنا ، وما تتعرض له عقيدتنا ومنهجنا من هجوم شرس من أعداء الملة ، ومن أصحاب مصالح وأصحاب أجندات ، كلهم لا يريدون بهذه البلاد خيراً ، حسداً من عند أنفسهم أن رأوا هذا الاستقرار ، وهذا الأمن ، وهذه الوحدة ، وهذا الائتلاف بين أبناء هذه البلاد المباركة ".

 

وجدد السديري التأكيد على أننا في هذه البلاد المباركة ــ المملكة العربية السعودية ــ لنا رسالة ويجب أن نتحمل تبعات هذه الرسالة ، رسالة الدعوة إلى توحيد الله .

 

واضاف ان هذه البلاد تضم بين جنباتها أقدس البقاع في هذه الأرض مكة والمدينة، التي يتوجه إليها المسلمون في كل أصقاع الأرض، هذا بعض مسؤولياتنا ويحملنا واجباً أكثر من غيرنا ؛ لأن رسالة هذه البلاد هي رسالة التوحيد لذلك ينبغي أن نسير في نهجنا الدعوي ، ونهجنا الإرشادي.

 

وأكد خلال كلمته على ضرورة أن يحرص الدعاة إلى الله على مسائل أربعة في نهجهم عند الدعوة إلى الله ، وهي : العلم ، ثم العمل به ، ثم الدعوة إليه ، والصبر على الأذى .. مؤكدا أن  هذه المسائل الأربعة هي لب منهجنا في الدعوة الله ، أما الدعوة بغير علم فهي دعوة مآلها إلى الانحراف .

 

وشدد نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد على أن الأساس للدعوة هو العلم ، فالدعوة لابد أن تكون مرجعيتها العلماء الربانيين بحيث لا يُرجع إلى غيرهم في أمور الدين ، وأمور الشرع ، وفي أمور الدعوة إلى الله فما حدث الانحراف والغلو إلا نتيجة القصور في الجانب العلمي ، لذلك نصيحتي للدعاة والخطباء والأئمة والعاملين في الدعوة أن يركزوا في هذه الجوانب وأن يهتموا بها .

 

وفي ختام اللقاء، كرَّم الدكتور السديري الدعاة المشاركين في برنامج "أسرة آمنة"، ومديري القطاعات الحكومية المشاركة في البرامج الدعوية والدعاة.

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