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"السديري" يناقش مع دبلوماسي أمريكي تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب

بحثا آليات ترسيخ مفهوم الاعتدال والعلاقات الراسخة بين البلدين

 استقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، أمس الثلاثاء، نائب رئيس البعثة المكلف بالسفارة الأمريكية بالرياض جون غودفري؛ لمناقشة آليات ترسيخ مفهوم الاعتدال، وتجربة المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

رافق المسؤول الأمريكي خلال الزيارة مسؤولة الشؤون السياسية بالسفارة مريم سيمينتوالا، والإخصائية السياسية والمترجمة الفورية داليا السوداني.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل، ونوهّ "السديري" بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين الأجهزة المختلفة في البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديري" يناقش مع دبلوماسي أمريكي تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب
سبق

 استقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، أمس الثلاثاء، نائب رئيس البعثة المكلف بالسفارة الأمريكية بالرياض جون غودفري؛ لمناقشة آليات ترسيخ مفهوم الاعتدال، وتجربة المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

رافق المسؤول الأمريكي خلال الزيارة مسؤولة الشؤون السياسية بالسفارة مريم سيمينتوالا، والإخصائية السياسية والمترجمة الفورية داليا السوداني.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل، ونوهّ "السديري" بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين الأجهزة المختلفة في البلدين.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
11:16 AM
بحثا آليات ترسيخ مفهوم الاعتدال والعلاقات الراسخة بين البلدين

"السديري" يناقش مع دبلوماسي أمريكي تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب

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عبدالحكيم شار - الرياض
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3,831

 استقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، أمس الثلاثاء، نائب رئيس البعثة المكلف بالسفارة الأمريكية بالرياض جون غودفري؛ لمناقشة آليات ترسيخ مفهوم الاعتدال، وتجربة المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

رافق المسؤول الأمريكي خلال الزيارة مسؤولة الشؤون السياسية بالسفارة مريم سيمينتوالا، والإخصائية السياسية والمترجمة الفورية داليا السوداني.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل، ونوهّ "السديري" بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والتعاون المشترك بين الأجهزة المختلفة في البلدين.

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