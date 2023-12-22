"السديس" مساعداً لوكيل جامعة القصيم
قرر مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود تكليف الدكتور عمر بن علي السديس عضو هيئة التدريس بالجامعة، بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية.
ويعتبر الدكتور "السديس" أحد الكفاءات المتميزة، التي يعوّل عليها في تحقيق المزيد من النجاحات.
"السديس" مساعداً لوكيل جامعة القصيم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-20
قرر مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود تكليف الدكتور عمر بن علي السديس عضو هيئة التدريس بالجامعة، بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية.
ويعتبر الدكتور "السديس" أحد الكفاءات المتميزة، التي يعوّل عليها في تحقيق المزيد من النجاحات.
20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
05:08 PM
"السديس" مساعداً لوكيل جامعة القصيم
قرر مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود تكليف الدكتور عمر بن علي السديس عضو هيئة التدريس بالجامعة، بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية.
ويعتبر الدكتور "السديس" أحد الكفاءات المتميزة، التي يعوّل عليها في تحقيق المزيد من النجاحات.