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"السعودية الخليجية" تطلق 3 رحلات يومية بين الرياض وجدة

ابتداءً من 28 يناير.. وقريباً إطلاق الدولية الأولى من الدمام إلى دبي

أعلنت "خطوط الطيران السعودية الخليجية"، عن إطلاق رحلات داخلية جديدة بين الرياض وجدة، بمعدل 3 رحلات يومياً؛ ابتداء من 28 يناير 2017.

 

ويأتي إعلان تدشين الرحلات الجديدة بين الرياض وجدة؛ وفقاً لاستراتيجية "السعودية الخليجية" في البدء بتوفير الخدمة للمدن الرئيسية في المملكة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المدن الأخرى حسب استراتيجية الشركة في السعي الدؤوب لتغطية كل الوجهات المحلية؛ تلبية لطلبات الضيوف الكرام.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة خطوط الطيران السعودية الخليجية طارق بن عبدالهادي القحطاني، أن إطلاق رحلات داخلية جديدة، سينعكس على راحة المسافرين في تعدد خيارات الناقل الجوي؛ خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي في المملكة، والنمو السريع للاقتصاد السعودي. وسيتم الإعلان عن تدشين رحلات جديدة محلية ودولية في القريب العاجل.

 

وأوضح "القحطاني" قائلاً: إن الهدف من إطلاق طيران السعودية الخليجية للرحلات الجديدة، هو زيادة وجهاتها الداخلية، إضافة إلى تحقيق أهداف الهيئة العامة للطيران المدني، في زيادة عدد الرحلات الداخلية في كل مناطق مملكتنا الحبيبة؛ من خلال طائرات جديدة مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الترفيه وأعلى المواصفات لتوفير الراحة والسلامة.

 

ولفت إلى أن "السعودية الخليجية" عَمِلت بجد لتلبية جميع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني؛ خصوصاً في مجاليْ الخدمة والسلامة؛ مثمّناً جهودها في الدعم المتواصل لتذليل كل الصعوبات والسعي المستمر في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتطبيق أعلى المعايير الدولية.

 

يُذكر أن الخطوط السعودية الخليجية ستعلن قريباً عن إطلاق الرحلة الدولية الأولى من الدمام إلى دبي في الربع الأول من عام 2017.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"السعودية الخليجية" تطلق 3 رحلات يومية بين الرياض وجدة
سبق

أعلنت "خطوط الطيران السعودية الخليجية"، عن إطلاق رحلات داخلية جديدة بين الرياض وجدة، بمعدل 3 رحلات يومياً؛ ابتداء من 28 يناير 2017.

 

ويأتي إعلان تدشين الرحلات الجديدة بين الرياض وجدة؛ وفقاً لاستراتيجية "السعودية الخليجية" في البدء بتوفير الخدمة للمدن الرئيسية في المملكة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المدن الأخرى حسب استراتيجية الشركة في السعي الدؤوب لتغطية كل الوجهات المحلية؛ تلبية لطلبات الضيوف الكرام.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة خطوط الطيران السعودية الخليجية طارق بن عبدالهادي القحطاني، أن إطلاق رحلات داخلية جديدة، سينعكس على راحة المسافرين في تعدد خيارات الناقل الجوي؛ خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي في المملكة، والنمو السريع للاقتصاد السعودي. وسيتم الإعلان عن تدشين رحلات جديدة محلية ودولية في القريب العاجل.

 

وأوضح "القحطاني" قائلاً: إن الهدف من إطلاق طيران السعودية الخليجية للرحلات الجديدة، هو زيادة وجهاتها الداخلية، إضافة إلى تحقيق أهداف الهيئة العامة للطيران المدني، في زيادة عدد الرحلات الداخلية في كل مناطق مملكتنا الحبيبة؛ من خلال طائرات جديدة مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الترفيه وأعلى المواصفات لتوفير الراحة والسلامة.

 

ولفت إلى أن "السعودية الخليجية" عَمِلت بجد لتلبية جميع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني؛ خصوصاً في مجاليْ الخدمة والسلامة؛ مثمّناً جهودها في الدعم المتواصل لتذليل كل الصعوبات والسعي المستمر في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتطبيق أعلى المعايير الدولية.

 

يُذكر أن الخطوط السعودية الخليجية ستعلن قريباً عن إطلاق الرحلة الدولية الأولى من الدمام إلى دبي في الربع الأول من عام 2017.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
10:44 AM
ابتداءً من 28 يناير.. وقريباً إطلاق الدولية الأولى من الدمام إلى دبي

"السعودية الخليجية" تطلق 3 رحلات يومية بين الرياض وجدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
18,914

أعلنت "خطوط الطيران السعودية الخليجية"، عن إطلاق رحلات داخلية جديدة بين الرياض وجدة، بمعدل 3 رحلات يومياً؛ ابتداء من 28 يناير 2017.

 

ويأتي إعلان تدشين الرحلات الجديدة بين الرياض وجدة؛ وفقاً لاستراتيجية "السعودية الخليجية" في البدء بتوفير الخدمة للمدن الرئيسية في المملكة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى المدن الأخرى حسب استراتيجية الشركة في السعي الدؤوب لتغطية كل الوجهات المحلية؛ تلبية لطلبات الضيوف الكرام.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة خطوط الطيران السعودية الخليجية طارق بن عبدالهادي القحطاني، أن إطلاق رحلات داخلية جديدة، سينعكس على راحة المسافرين في تعدد خيارات الناقل الجوي؛ خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي في المملكة، والنمو السريع للاقتصاد السعودي. وسيتم الإعلان عن تدشين رحلات جديدة محلية ودولية في القريب العاجل.

 

وأوضح "القحطاني" قائلاً: إن الهدف من إطلاق طيران السعودية الخليجية للرحلات الجديدة، هو زيادة وجهاتها الداخلية، إضافة إلى تحقيق أهداف الهيئة العامة للطيران المدني، في زيادة عدد الرحلات الداخلية في كل مناطق مملكتنا الحبيبة؛ من خلال طائرات جديدة مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الترفيه وأعلى المواصفات لتوفير الراحة والسلامة.

 

ولفت إلى أن "السعودية الخليجية" عَمِلت بجد لتلبية جميع متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني؛ خصوصاً في مجاليْ الخدمة والسلامة؛ مثمّناً جهودها في الدعم المتواصل لتذليل كل الصعوبات والسعي المستمر في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتطبيق أعلى المعايير الدولية.

 

يُذكر أن الخطوط السعودية الخليجية ستعلن قريباً عن إطلاق الرحلة الدولية الأولى من الدمام إلى دبي في الربع الأول من عام 2017.

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