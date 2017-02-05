السعودية تتأهل لكأس العالم لقفز الحواجز في أمريكا.. والفارس الراجحي يحقق إنجازاً عالمياً

بمشاركة أكثر من ١٥ دولة

تأهلت المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز القادمة المزمع إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية مارس القادم .

حيث حقق الفارس عبدالرحمن بن بدر الراجحي عضو منتخب المملكة لقفز الحواجز إنجازاً عالميًا بتحقيق المركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والتي اختتمت منافساتها يوم أمس السبت ضمن بطولة العين الدولية، بدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلاً للمملكة العربية السعودية في هذا المحفل العالمي .

وشهد شوط الجائزة الكبرى مشاركة فرسان دوليين من عدة دول تنافسوا منافسة حامية على التأهل للبطولة العالمية وسط ارتفاع 165، في ارتفاع هو الأعلى عالمياً بمنافسات بين الدول المشاركة في البطولة .

"الراجحي" نجح بتحقيق إنجاز معتبر في ظل مشاركة أمهر المتنافسين في العالم، وبفارق كبير عن المتنافسين في جولة بلغت عليها السرعة والبراعة والمهارة باختصار المسافات. واستطاع الفوز والتأهل وسط مشاركة أكثر من 15 دولة بالعالم، وقدّم مستوى متميزاً في جميع الأشواط .

وعن الإنجاز قال الفارس عبدالرحمن الراجحي: "أودّ أن أهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى أكبر داعمينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه - كما أود أن أهديه إلى والدي الذي أدين له بالشكر والعرفان على الدوام، وهو أقل ما أقدمه له، كما أحمد الله على تحقيق هذا الفوز بالمحفل العالمي وتمثيل بلادي خير تمثيل ورفع علم بلادي خفاقاً في هذه المنافسات العالمية .

وأضاف الراجحي منافسات الشوط لم تكن سهلة أبداً، فهناك فرسان عالميون كثر، وارتفاعات الحواجز كانت عالية، بذلت كل ما بوسعي حتى أحقق جولة بدون أخطاء للمحافظة على التأهل لكأس العالم، وبدأ مشواري للتأهل بكأس العالم منذ عام 2016 بداية من المغرب، وكانت منافسات صعبة وخصوصاً خبرتي مع أصحاب الخبرة التي تفوق عمري كله ولكن كنت بدعاء الله ثم دعم والدي لي كنت على ثقة أنني سأحقق التأهل وتسجل في تاريخ السعودية كأصغر فارس سعودي يتأهل لكأس العام، والأصعب كان عندما فقدت خيولي الأساسية في بداية الدوري العربي حتى نهاية البطولات وأنا أنافس في خيلي الثالث الذي ليس بقدرات تلك المنافسة

وشكر الراجحي كل من وقف خلفه بالتشجيع والتهنئة .

الجدير بالذكر أن الفارس عبدالرحمن بن بدر الراجحي يعد أصغر فارس يحقق البطولة والتأهل لكأس العالم لفروسية قفز الحواجز وحصل على بطاقة التأهيل بعد عدة بطولات في الدوري العربي حقق خلالها نتائج مذهلة كانت بداية المنجزات في المغرب عام 2016، وكان حلم وطموح الفارس السعودي أن يحقق التأهل لكأس العالم كأصغر متسابق سعودي يحظى بهذا المنجز، وهذا الذي تحقق أن الفارس الراجحي بدأ في المشاركة في سن الثامنة من عمره ومنذ ذلك الحين وهو يطمح لمنافسة لمن يكبرونه عمرًا وخبرة بجراءة الفارس الموهوب، وكان كل عام يحقق إنجازاً سبق عمره وخبرته، وآخرها التأهل الذي كان هدفاً رسمه منذ بداية الموسم ولا زال طموح الفارس كبيراً ويرى أن الفروسية العالمية لابد أن لا تخرج من السعودية كون أجدادنا هم أهل الفروسية .