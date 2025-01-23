السعودية تدين التفجير الذي استهدف سوقاً شمال غرب باكستان

أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الذي استهدف سوقاً في إقليم "كرام" القبلي شمال غرب باكستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.