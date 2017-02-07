"السعودية للطب الوراثي" تدعو أعضاءها لمجلس عموميتها الثالث

في الثاني والعشرين من فبراير الجاري بفندق ماريوت بالرياض

دعت الجمعية السعودية للطب الوراثي الأعضاء من المختصين بالطب وعلوم الطب الوراثي من المواطنين السعوديين أو الأشقاء المقيمين في دول الخليج والمسجلين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى حضور الاجتماع العمومي الثالث للجمعية، الذي تم تحديده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى الحالي، الموافق 22 فبراير، بفندق ماريوت بالرياض.



ونوه رئيس الجمعية، الدكتور زهير عبد الله رهبيني، استشاري أمراض الأطفال والأمراض الوراثية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بالدور الذي تقدمه الجمعية في تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لمنسوبي التخصص، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات الطب الوراثي.



وأشار الدكتور رهبيني إلى دور الجمعية في تبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج السعودية، وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات الوراثة، والمساهمة كذلك في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الطب الوراثي، ورفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى المجتمع.



ودعا رهبيني زملاءه في الطب الوراثي والمختصين إلى التسجيل والمساهمة في قيادة الوعي الاجتماعي في مجال الطب الوراثي بشكل عام، وتطوير وتنسيق الممارسة الطبية للوراثة، وإثراء البحث العلمي والتواصل التوعوي المهني والمجتمعي.



ولفت إلى أن الراغبين في التسجيل يمكنهم التواصل، أو التوكيل لمن لا يستطيع حضور الاجتماع من خلال تعبئة نموذج التفويض بالتصويت من موقع الهيئة السعودية للتخصصات http:/ / www.scfhs.org.sa، أو من موقع الجمعية http:/ / www.ssmg.org.sa، ومن ثم إرساله على الإيميل info@ssmg.org.sa.



يُذكر أن الجمعية السعودية للطب الوراثي تأسست في عام 1429هـ تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتعد أول جهة علمية متخصصة بمجال الطب الوراثي في السعودية.

