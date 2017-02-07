النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السعودية للطب الوراثي" تدعو أعضاءها لمجلس عموميتها الثالث

في الثاني والعشرين من فبراير الجاري بفندق ماريوت بالرياض

دعت الجمعية السعودية للطب الوراثي الأعضاء من المختصين بالطب وعلوم الطب الوراثي من المواطنين السعوديين أو الأشقاء المقيمين في دول الخليج والمسجلين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى حضور الاجتماع العمومي الثالث للجمعية، الذي تم تحديده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى الحالي، الموافق 22 فبراير، بفندق ماريوت بالرياض.
 
ونوه رئيس الجمعية، الدكتور زهير عبد الله رهبيني، استشاري أمراض الأطفال والأمراض الوراثية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بالدور الذي تقدمه الجمعية في تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لمنسوبي التخصص، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات الطب الوراثي.
 
 وأشار الدكتور رهبيني إلى دور الجمعية في تبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج السعودية، وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات الوراثة، والمساهمة كذلك في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الطب الوراثي، ورفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى المجتمع.
 
ودعا رهبيني زملاءه في الطب الوراثي والمختصين إلى التسجيل والمساهمة في قيادة الوعي الاجتماعي في مجال الطب الوراثي بشكل عام، وتطوير وتنسيق الممارسة الطبية للوراثة، وإثراء البحث العلمي والتواصل التوعوي المهني والمجتمعي.
 
ولفت إلى أن الراغبين في التسجيل يمكنهم التواصل، أو التوكيل لمن لا يستطيع حضور الاجتماع من خلال تعبئة نموذج التفويض بالتصويت من موقع الهيئة السعودية للتخصصات http:/ / www.scfhs.org.sa، أو من موقع الجمعية http:/ / www.ssmg.org.sa، ومن ثم إرساله على الإيميل info@ssmg.org.sa.
 
يُذكر أن الجمعية السعودية للطب الوراثي تأسست في عام 1429هـ تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتعد أول جهة علمية متخصصة بمجال الطب الوراثي في السعودية.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السعودية للطب الوراثي" تدعو أعضاءها لمجلس عموميتها الثالث
سبق

دعت الجمعية السعودية للطب الوراثي الأعضاء من المختصين بالطب وعلوم الطب الوراثي من المواطنين السعوديين أو الأشقاء المقيمين في دول الخليج والمسجلين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى حضور الاجتماع العمومي الثالث للجمعية، الذي تم تحديده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى الحالي، الموافق 22 فبراير، بفندق ماريوت بالرياض.
 
ونوه رئيس الجمعية، الدكتور زهير عبد الله رهبيني، استشاري أمراض الأطفال والأمراض الوراثية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بالدور الذي تقدمه الجمعية في تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لمنسوبي التخصص، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات الطب الوراثي.
 
 وأشار الدكتور رهبيني إلى دور الجمعية في تبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج السعودية، وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات الوراثة، والمساهمة كذلك في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الطب الوراثي، ورفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى المجتمع.
 
ودعا رهبيني زملاءه في الطب الوراثي والمختصين إلى التسجيل والمساهمة في قيادة الوعي الاجتماعي في مجال الطب الوراثي بشكل عام، وتطوير وتنسيق الممارسة الطبية للوراثة، وإثراء البحث العلمي والتواصل التوعوي المهني والمجتمعي.
 
ولفت إلى أن الراغبين في التسجيل يمكنهم التواصل، أو التوكيل لمن لا يستطيع حضور الاجتماع من خلال تعبئة نموذج التفويض بالتصويت من موقع الهيئة السعودية للتخصصات http:/ / www.scfhs.org.sa، أو من موقع الجمعية http:/ / www.ssmg.org.sa، ومن ثم إرساله على الإيميل info@ssmg.org.sa.
 
يُذكر أن الجمعية السعودية للطب الوراثي تأسست في عام 1429هـ تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتعد أول جهة علمية متخصصة بمجال الطب الوراثي في السعودية.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
08:24 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:36 AM
في الثاني والعشرين من فبراير الجاري بفندق ماريوت بالرياض

"السعودية للطب الوراثي" تدعو أعضاءها لمجلس عموميتها الثالث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,445

دعت الجمعية السعودية للطب الوراثي الأعضاء من المختصين بالطب وعلوم الطب الوراثي من المواطنين السعوديين أو الأشقاء المقيمين في دول الخليج والمسجلين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى حضور الاجتماع العمومي الثالث للجمعية، الذي تم تحديده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الخامس والعشرين من جمادى الأولى الحالي، الموافق 22 فبراير، بفندق ماريوت بالرياض.
 
ونوه رئيس الجمعية، الدكتور زهير عبد الله رهبيني، استشاري أمراض الأطفال والأمراض الوراثية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بالدور الذي تقدمه الجمعية في تنمية وتطوير الفكر والأداء العلمي والمهني لمنسوبي التخصص، والإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مجالات الطب الوراثي.
 
 وأشار الدكتور رهبيني إلى دور الجمعية في تبادل الإنتاج العلمي بين المؤسسات والهيئات العلمية والمهنية داخل وخارج السعودية، وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات الوراثة، والمساهمة كذلك في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الطب الوراثي، ورفع مستوى الوعي الصحي الوراثي لدى المجتمع.
 
ودعا رهبيني زملاءه في الطب الوراثي والمختصين إلى التسجيل والمساهمة في قيادة الوعي الاجتماعي في مجال الطب الوراثي بشكل عام، وتطوير وتنسيق الممارسة الطبية للوراثة، وإثراء البحث العلمي والتواصل التوعوي المهني والمجتمعي.
 
ولفت إلى أن الراغبين في التسجيل يمكنهم التواصل، أو التوكيل لمن لا يستطيع حضور الاجتماع من خلال تعبئة نموذج التفويض بالتصويت من موقع الهيئة السعودية للتخصصات http:/ / www.scfhs.org.sa، أو من موقع الجمعية http:/ / www.ssmg.org.sa، ومن ثم إرساله على الإيميل info@ssmg.org.sa.
 
يُذكر أن الجمعية السعودية للطب الوراثي تأسست في عام 1429هـ تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتعد أول جهة علمية متخصصة بمجال الطب الوراثي في السعودية.
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,831
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,147
3000

3000

01 فبراير
2,686
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,551

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة