"السعودية للكهرباء" ترعى أنشطة الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر

العواجي: نسعى للمساهمة في الارتقاء بمكونات المجتمع

وقّع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور صالح بن حسين العواجي، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، لرعاية أنشطة الجمعية.





جاء ذلك ضمن جهود الشركة في رفع مستوى الوعي الصحي والنفس والمجتمعي بالمرض في جميع مناطق المملكة، كجزء من مبادرات وسياسات المسؤولية الاجتماعية التي تطبقها للنهوض بالمجتمع السعودي على كافة المستويات.





تم التوقيع خلال مشاركة الدكتور "العواجي" في المؤتمر الثالث للزهايمر الذي انطلقت فعالياته بمدينة الرياض، تحت رعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري للجمعية، ودعم وحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.





وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن رعاية أنشطة جمعية الزهايمر يأتي ضمن شراكات كثيرة تعمل عليها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأن مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة منذ ثلاث سنوات يهدف إلى تقديم المساندة والدعم للمؤسسات المحلية التي تسعى للارتقاء بمكونات المجتمع صحياً وثقافياً وتنموياً.





وأوضح أن اتفاقية التعاون والشراكة مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تسعى في المقام الأول إلى المساهمة ليس فقط في تقديم كافة أشكال الدعم لرعاية وعلاج مرضى الزهايمر، بل والتوعية بالمرض وكيفية تجنبه، بالإضافة إلى طريقة التعامل معه أسرياً ومجتمعياً، مشيداً في الوقت نفسه بالمستوى الذي وصلت إليه الجمعية، ورسالتها في هذا المجال التي حققت العديد من النجاحات، وجهودها الكبيرة في تبادل الخبرات مع مؤسسات دولية كبيرة، مكنتها من مواصلة رسالتها، وتحقيق رؤيتها والارتقاء بها.



جدير بالذكر، أن الشركة السعودية للكهرباء شاركت برعاية ودعم العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية في مجال الرعاية الصحية مثل رعاية اليوم العالمي لسرطان الأطفال، والسمنة، ومرضى السكر، ومكافحة التدخين، وكذلك فعاليات بيئية مثل اليوم العالمي للبيئة، وأخرى خاصة بالأمن والسلامة مثل اليوم العالمي للدفاع المدني، بالإضافة إلى رعاية العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات المسؤولية المجتمعية.