"السعودية للكهرباء" تشارك في معرض جازان الشتوي

شارَكَت "السعودية للكهرباء" في مهرجان جازان الشتوي التاسع للعام الحالي؛ من خلال معرض متخصص في الخيمة التوعوية المصاحبة للمهرجان الذي تنطلق فعالياته ابتداء من مساء الغد، ويستمر 45 يومـاً.

وتسعى الشركة من خلال معرضها إلى تعريف زوار المهرجان بالخدمات المتعددة التي تُقدّمها لمشتركيها وبصورة خاصة الخدمات الإلكترونية الجديدة، وكذلك التعريف بأنظمة السلامة الوقائية، ضمن جهودها الرامية إلى توعية المستفيدين من الاستخدامات الخاطئة للخدمة الكهربائية، وتقديم مجموعة من النصائح والتنبيهات والإرشادات التي تساهم في رفع وعي المجتمع.

ووجهت الشركة الدعوةَ لأهالي المنطقة وزوار المهرجان لزيارة جناحها والتعرف على الخدمات العديدة التي تقدمها؛ حيث تُعرَض فيه أجهزة محاكاة للمنزل تبين الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند استخدام الأجهزة الكهربائية، وكيفية استخدامها بالطرق الصحيحة لتجنب وقوع الحوادث، كما يوفر الجناح نموذجاً لسيارة القيادة الوقائية، وسيتيح للزوار القيام بتجربتها والتعرف على قواعد القيادة الآمنة والاستفادة من التقنيات الحديثة في السلامة المرورية.

كما يقدم عدد من منسوبي الشركة تعريفـاً للزوار عن أنواع العزل الحراري للأسقف والزجاج والجداران، وشرح فوائده وأهميته بالنسبة للمستهلك، وكيف أنه يسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة للتبريد والتدفئة، وبالتالي يعمل على خفض قيمة الفاتورة، إلى جانب محاضرات توعوية نظرية وعملية عن كيفية التعامل مع الحرائق البسيطة واستخدام مطفأة الحريق المنزلية، وشرح تدابير الوقاية الشاملة، وأهمية تركيب كواشف الدخان وأجهزة إنذار الحريق التي يقدّمها مختصون في الأمن والسلامة ورجال الإطفاء بالشركة.

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" أطلقت مؤخراً الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية التي تستمر ثلاثة أشهر في جميع مناطق المملكة، في إطار مبادراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها في نشر ثقافة الأمن والسلامة، ورفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع حول السلامة الكهربائية المنزلية داخلياً وخارجياً، وأفضل طرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية.