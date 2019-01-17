السعوديون يحبسون أنفاسهم.. ترقّب للتسجيل بـ"حساب المواطن" وفشل وطمأنة!

عشرات الأسئلة الحائرة بلا إجابات وآمال عدم التأثر بخطط الدولة الطموحة معقودة

في الوقت الذي يترقب فيه ملايين المواطنين كل شاردة وواردة عن برامج "حساب المواطن" الذي أقرّته الحكومة أخيراً، لإعادة توزيع الدعم على مستحقيه؛ لمعرفة الفئات التي سيشملها بمظلته، وآلية التسجيل فيه، ونسب الدعم المقررة وآلية احتسابها؛ حيث جاء حساب البرنامج في "تويتر" مخيباً للآمال بعدما فشل على مدى الـ 18 يوماً الأولى من إطلاقه في الإجابة عن عشرات الاستفسارات والأسئلة الحائرة، وهو ما زاد من معدل التكهنات والاعتقادات والشائعات بشأن مستقبل البرنامج وكيفية تعامله مع المستهدفين.

ويهدف برنامج "حساب المواطن" إلى التقليل من الأعباء الاقتصادية على كاهل الدولة، عن طريق توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر ذات الدخل المحدود، والدخل المتوسط وفوق المتوسط، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة، التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكّن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية.

ولم يتبقّ سوى أسبوعين فقط على استقبال طلبات تسجيل المواطنين في برنامج "حساب المواطن"، ورغم ذلك يؤكد مواطنون أن لديهم مجموعة كبيرة من الاستفسارات حول البرنامج، لا يعرفون إجابتها حتى الآن، مطالبين بحملة تعريفية شاملة ومبسطة عن البرنامج والفئات الاجتماعية التي يستهدفها، والفئات التي لا يشملها، وطرق التسجيل فيه عبر الشبكة العنكبوتية.

ونجح "حساب المواطن" في فرض نفسه على اهتمام الكثير من المواطنين في أحاديثهم اليومية، سواء في الدردشة الجانبية، أو في التعليقات والتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي. التي كشفت عن عدم استيعاب كامل لمتطلبات البرنامج، حيث يرى نشطاء "تويتر" ليس كافياً بالمرة للإجابة عن جميع أسئلتهم حول برنامج "حساب المواطن"، الذي يبدأ التسجيل الفعلي فيه خلال أسبوعين، ويطالبون بموقع خاص للبرنامج، مزوّد بطرق تعريف شاملة وحديثة، حول التسجيل في البرنامج، والأوراق والمستندات المطلوبة لنجاح عملية التسجيل، إلى جانب تخصيص موظفين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للردّ السريع على أسئلة المواطنين واستفساراتهم في تغريدات سريعة.

وظلّ "حساب المواطن" في "تويتر" منذ تدشينه في 26 سبتمبر الماضي، خاملاً على مدى أكثر من أسبوعين، حيث لم يجد متابعوه الذين بلغ عددهم نحو 16.400 ألف مواطن، من يجيب عن استفساراتهم وأسئلتهم حول البرنامج، والفئات التي يشملها بمظلته، وكيفية التسجيل فيه، وبعد طول انتظار، غرّد الحساب مجيباً عن بعض الأسئلة، التي تركزت حول تحديد الفئات المستحقة للدعم المالي من الدولة، وآلية التسجيل في البرنامج، وموعد إطلاق تطبيق إلكتروني أو موقع خاص بالحساب، ونوعية الفئات التي سيشملها الحساب، وهل من بينهم فئة العاطلين على العمل، وآلية احتساب نسبة الدعم، قياساً بدخل الشخص وعدد أفراد الأسرة.

في المقابل، طمأنت الوزارة من خلال حساب البرنامج في "تويتر" بأن رفع الدعم عن السلع والخدمات التي تتمتع بذلك حالياً، لن يتم إلا بعد صرف الدعم لمستحقيه أولاً، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم الذي خصّصته للفئات المستهدفة وفقاً لـ"وثيقة برنامج التوازن المالي"، التي أعلن عنها مطلع العام الحالي، بلغ 200 مليار ريال، خلال أربع سنوات، بواقع 20 إلى 25 مليار ريال في العام الحالي 2017، ويرتفع إلى ما بين 35 و45 مليار ريال في 2018، وما بين 50 و60 مليار ريال في 2019، و60 و70 مليار ريال بدلات سنوية للأسر حتى 2020؛ لاحتواء تداعيات الإصلاحات المالية التي تعتزم الحكومة تطبيقها خلال العام المقبل.

وسيتم فتح باب التسجيل في برنامج "حساب المواطن" أول يوم من شهر فبراير المقبل، وستكون طريقة التسجيل عن طريق استمارة بيانات، يقوم بتعبئتها عائل الأسرة من خلال البوابة الإلكترونية، ويشمل البرنامج: الأم الأرملة، والمطلقة، والأب أيضاً الأرمل والمطلق، والفرد المستقل، والزوج، وسيشمل البرنامج بعض الأسر غير السعودية كأولاد الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وفئة حاملي بطاقة التنقل، وسيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة، وهو من سيحصل على البدل.

وعُرف برنامج "حساب المواطن" الأسرة بأنها: فرد مستقل المسكن أو مجموعة من الأفراد، تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج، زوجة، ابن، بنت). ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات في حال كانوا يقطنون في نفس المسكن. وتم اختيار الأسرة بدلاً من الفرد لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من البدل؛ نظراً لكونها الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي، وقد يكون رب الأسرة ذكراً أو أنثى حسب الحالة.