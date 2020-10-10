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السفارة الأميركية بتركيا تعلق التأشيرات للأتراك

بهدف تقليص عدد الزوار

أعلنت السفارة الأميركية في تركيا الأحد، أن بعثاتها في هذا البلد علقت جميع خدمات التأشيرات لغير الهجرة بمفعول فوري، بعد توقيف أحد موظفيها الأتراك وفقاً لسكاي نيوز.

وقالت السفارة إن "أحداثاً أخيرة" ألزمت الحكومة الأميركية بإعادة تقييم "التزام" تركيا أمن البعثات الدبلوماسية الأميركية وموظفيها في البلد.


وتابعت أنها بهدف تقليص عدد الزوار قررت "أن تعلق بمفعول فوري جميع خدمات التأشيرة لغير الهجرة في جميع المرافق الدبلوماسية الأميركية في تركيا".

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السفارة الأميركية بتركيا تعلق التأشيرات للأتراك
سبق

أعلنت السفارة الأميركية في تركيا الأحد، أن بعثاتها في هذا البلد علقت جميع خدمات التأشيرات لغير الهجرة بمفعول فوري، بعد توقيف أحد موظفيها الأتراك وفقاً لسكاي نيوز.

وقالت السفارة إن "أحداثاً أخيرة" ألزمت الحكومة الأميركية بإعادة تقييم "التزام" تركيا أمن البعثات الدبلوماسية الأميركية وموظفيها في البلد.


وتابعت أنها بهدف تقليص عدد الزوار قررت "أن تعلق بمفعول فوري جميع خدمات التأشيرة لغير الهجرة في جميع المرافق الدبلوماسية الأميركية في تركيا".

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:55 PM

السفارة الأميركية بتركيا تعلق التأشيرات للأتراك

بهدف تقليص عدد الزوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الأميركية في تركيا الأحد، أن بعثاتها في هذا البلد علقت جميع خدمات التأشيرات لغير الهجرة بمفعول فوري، بعد توقيف أحد موظفيها الأتراك وفقاً لسكاي نيوز.

وقالت السفارة إن "أحداثاً أخيرة" ألزمت الحكومة الأميركية بإعادة تقييم "التزام" تركيا أمن البعثات الدبلوماسية الأميركية وموظفيها في البلد.


وتابعت أنها بهدف تقليص عدد الزوار قررت "أن تعلق بمفعول فوري جميع خدمات التأشيرة لغير الهجرة في جميع المرافق الدبلوماسية الأميركية في تركيا".

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