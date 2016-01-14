السفير الأرجنتيني بالسعودية‫: "رؤية 2030" تمنحنا فرصة أكبر لتعزيز التعاون مع المملكة

لم يتردد السفير الأرجنتيني بالسعودية خايمي سرخيو سردا عن الإفصاح عن ميوله ومتابعته نادي الهلال؛ وبرر ذلك بمدربه الأرجنتيني رامون أنخيل دياز! الذي وصفه بـ"المدرب البارز في الأندية والمنتخبات الأرجنتينية، ويتميز بأسلوبه الهجومي في البطولات"، متمنيًا الأفضل لنادي الهلال،ومشيرًا إلى أنه يتابع مباريات الدوري والمنتخب السعودي الذي يلعب بشكل جيد وجميل، ولا تنقصه سوى البطولات.

غير أن السفير الأرجنتيني الذي حل ضيفًا اليوم على برنامج "‫حوار دبلوماسي" بقناة روتانا خليجية وجد صعوبة في الإجابة عن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية:ماردونا أم ميسي؟ مرجئًا بدبلوماسية الإجابة إلى ما بعد بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا!

وأكد السفير "سردًا" سعي الرئيس الأرجنتيني الجديدإلى إزالة العوائق كافة التي تقف في طريق التنمية بين السعودية والأرجنتين، العضوين في مجموعة العشرين.‏وأشار إلى أنه من مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدَيْن التعليم والطاقة المتجددة، لافتًا إلىأن صادرات الأرجنتين للمملكة تتمثل في الخضراوات والدجاج والمواد الغذائية ‏وبعض المعدات الصحية للقطاع الصحي والأسمدة في القطاع الزراعي.

وأوضح أن العمل حاليًا يتركز على توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، ومنه مجال الشحن الذي يعد مهمًّا لكل منطقة أمريكا الجنوبية؛ لتكون هناك حركة نقل مباشرة، وكذلك العمل على توفير حركة النقل الجوي بين البلدَيْن.

وانتقد السفير الأرجنتيني بالسعودية خايمي سرخيو سردا قانون جاستا، مؤكدًا أن الكثير من أعضاءالكونجرس لم يكونوا على اطلاع كافٍ بتبعاته التي ستعرّض أمن أمريكا للخطر! ‏ووصف ما يحدث في سوريا بأنه مأساة بكل تأكيد، لافتًا إلى أن بلاده اقترحت فتح أبوابها لاستقبال ثلاثة آلاف أسرة سورية.

‏وعن الأزمة اليمنية قال سفير الأرجنتين: كنا مرتاحين للمبادرة الخليجية كطريق للحوار الوطني في ‫اليمن، ونأمل بوجود حل سياسي لإنهاء العمليات العسكرية.

‏وعد استثمار شركة المراعي في الأرجنتين تطورًا ملموسًا في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أنها أبرز الشركات السعودية التي لها استثمارات مباشرة وحقيقية في الأرجنتين.

‏‏وبخصوص رؤية السعودية 2030 اعتبر السفير الأرجنتيني أن "‫#رؤية_2030" خبر سعيد بالنسبة لبلده؛ لأنها تمنح فرصة أكبر لتعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن علاقات بلاده بالسعودية في عقدها السابع، والأرجنتين أول دول أمريكا الجنوبية من حيث العلاقات مع السعودية.

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وأضاف: نشارك السعودية الاهتمام بموضوع من أهم الموضوعات التي تواجه العالم، وهو موضوع مكافحة الإرهاب. ‏كاشفًا عن أن حجم التبادل التجاري بينالسعودية والأرجنتين يبلغ مليار دولار سنويًّا.

وعن الوجود العربي في الأرجنتين أوضح أن هناك أكثرمن مليوني أرجنتيني من أصول عربية، مبينًا أن ‏الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم من أصل سوري، وقد أسهم في تعزيز العلاقة بين البلدَيْن.

ويعد السفير الأرجنتيني بالسعودية "خايمي سرخيو سردا" سفيرًا غير مقيم في البحرين وسلطنة عمان واليمن.