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السفير الهندي: 4 ملايين هندي يعيشون في السعودية يشكِّلون الجالية الأكبر

قال: حجم التبادل التجاري بين البلدَيْن وصل إلى 39 مليار دولار

كشف السفير الهندي في السعودية أحمد جاويد أن قرابة 4 ملايين هندي يعيشون في السعودية، ويشكِّلون أكبر جالية أجنبية في ‫السعودية. مشيرًا ‏إلى أن هناك 10 مدارس هندية بالسعودية، تعمل تحت إشراف السفارة ووزارة التعليم.

وفسَّر تفضيل العمالة الهندية في السعودية بكونهم مجدُّون، ويحترمون القوانين، ومن السهولة أن يتعاملوا مع السعوديين. وأيضًا الهنود يبتعدون عن أية مشاكل تحول بين وجودهم بشكل فاعل وإيجابي.

ولفت إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الجالية الهندية دفعه لزيارة أغلب مناطق السعودية، معبرًا عن شكره للمسؤولين لاهتمامهم بالجالية الهندية المقيمة بالسعودية.

‏وأضاف الليلة في برنامج "‫حوار دبلوماسي" على روتانا خليجية: حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في 2014 و2015 إلى 39 مليار دولار. وأهم صادراتنا للمملكة الأرز والأغذية.

‏ونوه السفير جاويد برؤية السعودية 2030، بوصفها خريطة طريق كاملة وشاملة على مستوى الاقتصاد، وعلى المستويين الثقافي والاجتماعي.

وعما تحقق منذ إعلان دلهي والرياض تعاونًا استراتيجيًّا بين السعودية والهند أكد أن العلاقات الهندية - السعودية ممتدة منذ مئات السنين تجاريًّا وإنسانيًّا، وقال: أسسنا لجنة عسكرية سعودية – هندية، تجتمع بانتظام، واستطاعت نقل التعاون العسكري من مجال التدريب لمستوى آخر، إضافة إلى مجالات التعاون الأمنية والدفاعية والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية ونقل المعرفة والتعاون الصحي والتجاري، وفي مجال الطاقة.

‏وأكد أن هناك اتفاقًا كاملاً في رؤية الهند والسعودية للإرهاب؛ فهو أخطر ما يهدد السلم العالمي.. و"ندين أشكاله كافة".

وعلى الصعيد السياحي أوضح أن الهند تتميز بتنوع جغرافي وبيئي، وتتمتع بأماكن سياحية مناسبة للسعوديين شتاء وصيفًا؛ لتفاوت الطقس بين مناطق الهند المختلفة. مؤكدًا أن الهند بلد آمن، وهو مصدر فخر لنا. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الهندي: 4 ملايين هندي يعيشون في السعودية يشكِّلون الجالية الأكبر
سبق

كشف السفير الهندي في السعودية أحمد جاويد أن قرابة 4 ملايين هندي يعيشون في السعودية، ويشكِّلون أكبر جالية أجنبية في ‫السعودية. مشيرًا ‏إلى أن هناك 10 مدارس هندية بالسعودية، تعمل تحت إشراف السفارة ووزارة التعليم.

وفسَّر تفضيل العمالة الهندية في السعودية بكونهم مجدُّون، ويحترمون القوانين، ومن السهولة أن يتعاملوا مع السعوديين. وأيضًا الهنود يبتعدون عن أية مشاكل تحول بين وجودهم بشكل فاعل وإيجابي.

ولفت إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الجالية الهندية دفعه لزيارة أغلب مناطق السعودية، معبرًا عن شكره للمسؤولين لاهتمامهم بالجالية الهندية المقيمة بالسعودية.

‏وأضاف الليلة في برنامج "‫حوار دبلوماسي" على روتانا خليجية: حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في 2014 و2015 إلى 39 مليار دولار. وأهم صادراتنا للمملكة الأرز والأغذية.

‏ونوه السفير جاويد برؤية السعودية 2030، بوصفها خريطة طريق كاملة وشاملة على مستوى الاقتصاد، وعلى المستويين الثقافي والاجتماعي.

وعما تحقق منذ إعلان دلهي والرياض تعاونًا استراتيجيًّا بين السعودية والهند أكد أن العلاقات الهندية - السعودية ممتدة منذ مئات السنين تجاريًّا وإنسانيًّا، وقال: أسسنا لجنة عسكرية سعودية – هندية، تجتمع بانتظام، واستطاعت نقل التعاون العسكري من مجال التدريب لمستوى آخر، إضافة إلى مجالات التعاون الأمنية والدفاعية والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية ونقل المعرفة والتعاون الصحي والتجاري، وفي مجال الطاقة.

‏وأكد أن هناك اتفاقًا كاملاً في رؤية الهند والسعودية للإرهاب؛ فهو أخطر ما يهدد السلم العالمي.. و"ندين أشكاله كافة".

وعلى الصعيد السياحي أوضح أن الهند تتميز بتنوع جغرافي وبيئي، وتتمتع بأماكن سياحية مناسبة للسعوديين شتاء وصيفًا؛ لتفاوت الطقس بين مناطق الهند المختلفة. مؤكدًا أن الهند بلد آمن، وهو مصدر فخر لنا. 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
11:58 PM
قال: حجم التبادل التجاري بين البلدَيْن وصل إلى 39 مليار دولار

السفير الهندي: 4 ملايين هندي يعيشون في السعودية يشكِّلون الجالية الأكبر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
23
16,297

كشف السفير الهندي في السعودية أحمد جاويد أن قرابة 4 ملايين هندي يعيشون في السعودية، ويشكِّلون أكبر جالية أجنبية في ‫السعودية. مشيرًا ‏إلى أن هناك 10 مدارس هندية بالسعودية، تعمل تحت إشراف السفارة ووزارة التعليم.

وفسَّر تفضيل العمالة الهندية في السعودية بكونهم مجدُّون، ويحترمون القوانين، ومن السهولة أن يتعاملوا مع السعوديين. وأيضًا الهنود يبتعدون عن أية مشاكل تحول بين وجودهم بشكل فاعل وإيجابي.

ولفت إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الجالية الهندية دفعه لزيارة أغلب مناطق السعودية، معبرًا عن شكره للمسؤولين لاهتمامهم بالجالية الهندية المقيمة بالسعودية.

‏وأضاف الليلة في برنامج "‫حوار دبلوماسي" على روتانا خليجية: حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في 2014 و2015 إلى 39 مليار دولار. وأهم صادراتنا للمملكة الأرز والأغذية.

‏ونوه السفير جاويد برؤية السعودية 2030، بوصفها خريطة طريق كاملة وشاملة على مستوى الاقتصاد، وعلى المستويين الثقافي والاجتماعي.

وعما تحقق منذ إعلان دلهي والرياض تعاونًا استراتيجيًّا بين السعودية والهند أكد أن العلاقات الهندية - السعودية ممتدة منذ مئات السنين تجاريًّا وإنسانيًّا، وقال: أسسنا لجنة عسكرية سعودية – هندية، تجتمع بانتظام، واستطاعت نقل التعاون العسكري من مجال التدريب لمستوى آخر، إضافة إلى مجالات التعاون الأمنية والدفاعية والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية ونقل المعرفة والتعاون الصحي والتجاري، وفي مجال الطاقة.

‏وأكد أن هناك اتفاقًا كاملاً في رؤية الهند والسعودية للإرهاب؛ فهو أخطر ما يهدد السلم العالمي.. و"ندين أشكاله كافة".

وعلى الصعيد السياحي أوضح أن الهند تتميز بتنوع جغرافي وبيئي، وتتمتع بأماكن سياحية مناسبة للسعوديين شتاء وصيفًا؛ لتفاوت الطقس بين مناطق الهند المختلفة. مؤكدًا أن الهند بلد آمن، وهو مصدر فخر لنا. 

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