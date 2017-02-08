السفير الهندي يفاجئ جناح الشمالية بطلبه عرض لفن الدحة الوائلية

"شلحاط" يشارك بقصيدة وطنية عن خادم الحرمين الشريفين

فاجأ السفير الهندي لدى المملكة، أحمد جاريد، مساء أمس جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للثراث والثقافة الجنادرية 31 بطلبه من مسؤولي الجناح عرض فن الدحة الوائلية المعروفة لدى قبائل الشمال والتي نالت إعجابه.



وزار الشاعر المعروف مانع بن شلحاط جناح الشمالية مشاركاً بقصيدة وطنية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وقال رئيس الوفد خلف القاران لـ"سبق" إن الجناح يحظي بفنون متنوعة من الموروث الشعبي بالإضافة للأجنحة المصاحبة وبمشاركة أكثر من 100 مشارك من أبناء الحدود الشمالية.