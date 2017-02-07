"السكري" يُقصي "رائد التحدي" بهدف قاتل*

ثأر لهزيمته وتأهل لربع نهائي مسابقة كأس الملك

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن أسقط غريمه التقليدي الرائد بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة .



وينتظر التعاون الفائز من مواجهة الاتفاق والفتح.



الحصة الأولى

لم يظهر الشوط الأول بالمستوى المأمول من قِبل عناصر الفريقين ، بل انحصر اللعب وسط الميدان ، ولم تكن هناك حلول فردية ولا تفعيل للأطراف بشكل إيجابي .



كان التعاون الأكثر تحركًا عن طريق سان مارتن وأحمد الزين والصيعري، عند الدقائق ( 15, 17، 25) ، إلا أن النهايات كانت سلبية.



في المقابل كانت تحركات سلطان السوادي وصالح الشهري تأتي كردة فعل من قِبل الرائد، إلا كراتهم حالفها الحظ إلى خارج الملعب عند الدقائق ( 30, 35 ).



الحصة الثانية

جاء اللعب سجالاً في الشوط الثاني، وكان للأوراق البديلة دور في تحسن الأداء الفني، وإن كانت ورقة المدير الفني للتعاون جالكا هي الأهم حينما دفع بجهاد الحسين في الوقت المناسب، بينما غامر نظيره ناصيف البياوي في إبقاء أهم ورقة لديه المتمثلة في إسماعيل بنقورا حتى وقت متأخر ( د 65) من زمن الشوط الثاني.



عند الدقيقة 74 كاد مدافع التعاون إبراهيم الزبيدي يحرز في مرماه هدف السبق للرائد، بعد رأسية بالخطأ تكفل القائم في التصدي للكرة.



عاد الزبيدي ليصحح الخطأ السابق ويبعد عند الدقيقة 76 كرة خطرة من حلق مرمى فريقه، في المقابل تألق حارس الرائد شراحيلي في إبعاد تسديدة طلال عبسي عند الدقيقة 79 .



بينما كان رتم الثقة لرائد التحدي في تصاعد ومن خطأ خارج الصندوق لصالح جهاد الحسين، تقدم سنمارتن لتنفيذه عند الدقيقة 87 مرسلاً كرة في الزاوية اليمنى لشراحيلي الذي لم تفلح محاولته في إبعاد الكرة عن الشباك، معلنة عن هدف السبق كان كافيًا لنقل (السكري) لدور ربع النهائي.



