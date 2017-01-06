"السهلي": ‏التحضيرات اكتملت لمناسبة "المدينة عاصمة السياحة الإسلامية"

اللجان وورش العمل بلورت التصورات النهائية لحفل الافتتاح والفعاليات

أكد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، أن التحضيرات لمناسبة المدينة عاصمة السياحة الإسلامية قد اكتملت في شكلها النهائي، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً.

وكشف "السهلي" عن تشكيل عدة لجان وورش عمل خلُصت إلى بلورة التصورات النهائية للمناسبة بما في ذلك حفل الافتتاح والفعاليات التي ستنفذ على مدار العام.

‏وأشار إلى وجود متابعة دقيقة ومستمرة من قبل أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان لكافة الأعمال المتعلقة بهذه المناسبة لضمان نجاحها وتحقيق تطلعات الجميع .

ونوّه "السهلي" بالعمل المتكامل لكافة القطاعات المشاركة في الفعاليات كمنظومة عمل واحدة.