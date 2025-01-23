"السهلي": 400 مقترح و30 مشروعاً لنجاح فعاليات عاصمة السياحة الإسلامية

قال: 18 فبراير موعد الانطلاق بافتتاح عالمي تشهده حديقة الملك فهد المركزية

تصوير: عمار الأحمدي: كشف وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة عاصمة للسياحة الإسلامية "وهيب السهلي"، عن تحديد يوم السبت 18 فبراير المقبل، موعداً لانطلاق الفعاليات، بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة، بحفل افتتاح عالمي يتم نقله على الهواء مباشرة لأكثر من خمسة مواقع مختلفة.

واستعرض "السهلي" خلال المؤتمر الصحفي الذي نظّمته اللجنة التنفيذية للمناسبة، مساء أمس "السبت"، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، جانباً من تحضيرات لجان المناسبة، بالإضافة إلى الكشف عن الاستعدادات النهائية وأبرز البرامج والأنشطة التي تضمها رزنامة الفعاليات المرتبطة بمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية، التي ستشهدها مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم والموجهة لكل شرائح المجتمع.

وقال: " شرعت إمارة المنطقة -بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمنطقة منذ عدة أشهر- في التحضير لهذه المناسبة التي بدأت بتوجيهات كريمة أصدرها الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، للاستعداد للمناسبة برعايته الكريم وبحضور أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف "السهلي": "في هذا الشأن نُظّم العديد من ورش العمل التحضيرية بمشاركة المتخصصين؛ لوضع التصورات والمقترحات التي تُسهم في إخراج هذه التظاهرة الثقافية بالمظهر الذي يرتقى إلى مستوى الطموحات".

ولفت "السهلي" إلى تلقي اللجان المنظمة للمناسبة نحو 400 مقترح منذ بداية التحضير للفعاليات، واستفادت اللجان من عدد كبير منها، وجرى بحث إمكانية تنفيذ بعض المقترحات والتوصيات ضمن الأنشطة والبرامج المتنوعة للمناسبة.

وقال: "شُكّلت اللجنة التنفيذية، وانبثق منها عدد من اللجان المتخصصة؛ كاللجنة الإعلامية، ولجنة الفعاليات، ولجنة المشاريع المستدامة، وأخرى لإدارة الفعاليات النسائية؛ وذلك لدراسة مختلف المقترحات. وخلُصت إلى اعتماد البرامج والفعاليات والأنشطة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تتواكب مع حجم المناسبة، بالإضافة إلى الفعاليات التي تهتم بالأسرة والطفل وأخرى موجهة للمجتمع النسائي".

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق نحو 30 مشروعاً ضمن برامج المشاريع المستدامة المصاحبة لهذه المناسبة؛ لافتاً إلى أن أبرز تلك المشروعات يتمثل في برنامج الباص السياحي المخصص لتنفيذ الجولات السياحية على المواقع التاريخية بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى برامج تشغيل سكة الحديد والبرنامج التطبيقي لدليل الفعاليات، وكذلك برنامج العناية بالمساجد التاريخية التي تحتضنها المدينة المنورة.

ونوّه "السهلي" بدور وسائل الإعلام في المشاركة بهذا الحدث الكبير الذي يعكس أهمية هذه المناسبة لإظهارها بالشكل الذي يحقق تطلعات وطموحات الجميع.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً يستعرض رزنامة الفعاليات الخاصة بالمناسبة؛ حيث كشف عن اعتماد 10 فعاليات رئيسية عقب حفل افتتاح المناسبة المزمع تنفيذه؛ وهي: برنامج سيدة البلدان للسياحة والتراث، وبرنامج قرية الأنصار الخاص بالشباب والرياضة، وبرنامج الدار الخاص بالفعاليات التفاعلية، وكذلك برنامج دار الحكمة الذي يُعَد منبراً ثقافياً وفنياً، وبرنامج المباركة الذي يهتم بالمعارض، وبرنامج المحبوبة الترفيهي الموجهة للأسرة، وبرنامج سوق المناخة الذي يختص بفعاليات التنمية الاقتصادية، وكذلك برنامج دار الإيمان الذي تنظّمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبرنامج طابة ضمن فعاليات جامعة طيبة، إلى جانب برنامج "البارة" المعنيّ بتنظيم الفعاليات النسائية.

وكان المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس بحضور رؤساء اللجان المنظمة للمناسبة للإجابة على استفسارات الإعلاميين، قد شَهِد -على مدار ساعة ونصف عقب فتح المجال للاستفسارات الصحفية- العديد من المداخلات والأسئلة لمختلف مراسلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.