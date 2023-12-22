"السومة": "العابد" أفضل لاعب سعودي وسنحافظ على بطولة الدوري

أكد مهاجم نادي الأهلي المحترف السوري "عمر السومة"؛ أن فريقه يمكنه الحفاظ على لقب دوري المحترفين السعودي هذا الموسم.

وقال "السومة" في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي قادر على الحفاظ على لقب الدوري السعودي، لا يزال هناك 5 نقاط بيننا وبين الهلال، وهناك مرحلة كاملة من 13 مباراة تتغير فيها جميع الموازين".

وأشاد "السومة" بما قدمه "عمر عبدالرحمن" لاعب العين الإماراتي مع فريقه، مشيرًا إلى أنه يستحق الفوز بلقب أفضل لاعب آسيوي: "لا يهمني اللقب، ولكن يهمني أن يأخذ اللقب لاعب عربي؛ وهو ما حدث، ونحن نفتخر بـ"عموري"، واللقب واحد من طموحاتي أحب أن أصل إليه".

وبخصوص مفاوضات الريان ولخويا القطريين معه، كشف "السومة": "أتشرف أن ألعب في جميع الدوريات العربية، دوري نجوم قطر تطور أخيرًا بشكل كبير، ولكني مرتبط مع الأهلي بعقد مدته 5 سنوات، ولا أعلم ما سيحدث بعد هذه الفترة".

وأوضح "السومة" رأيه في الثنائي "نواف العابد، وفهد الأنصاري": "أعتقد أن الأنصاري حاليًا هو أفضل المحترفين في السعودية، و"نواف العابد" أفضل لاعب سعودي من وجهة نظري".

واختتم اللاعب السوري تصريحاته: "طموحي مع الأهلي أكبر من مجرد الحصول على لقب هداف البطولة كل عام، وحاليًا هدفنا الأول يتركز على بطولة آسيا.