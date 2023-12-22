النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

"السياحة" تدعو الراغبين في الابتعاث لدراسة التخصصات التراثية للتسجيل

التقديم إلكتروني بموقع الوزارة لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشباب من خريجي الثانوية والبكالوريوس، الراغبين في الابتعاث لدراسة تخصصات السياحة والتراث الوطني، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الثالثة)، والعمل بعد انتهاء الدراسة في منشآت القطاع الخاص السياحي، إلى سرعة التقديم على موقع وزارة التعليم وتسجيل بياناتهم.

وقال مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي، إن التخصصات المعتمدة لهذه المرحلة مرحلة الدبلوم هي: (إدارة الضيافة، التسويق السياحي، الاستثمار السياحي، الإدارة المالية للضيافة، والمحاسبة السياحية)، ولمرحلة البكالوريوس (إدارة العمليات السياحية)، ولمرحلة الماجستير (إدارة الموارد الثقافية، إدارة المتاحف وإدارة حماية التراث).

وأهاب "النشمي" بمنشآت القطاع تحديد احتياجاتهم من التخصصات السياحية والتراث الوطني، ليتم مواءمة توجيه المبتعثين إلى تخصصات سياحية مع حاجة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقات تعاون مع عدد من المنشآت السياحية، تمكّنهم من الاستفادة من مخرجات البرنامج بعد عودتهم من الابتعاث.

وأشاد بنتاج الشراكة والعمل الموحد مع وزارة التعليم من خلال برنامج "وظيفتك وبعثتك"، منوّهاً بروح الفريق الواحد التي تجلّت في مراحل الإعداد، ومن ثم الانطلاقة لهذا البرنامج الهادف إلى رفع مستوى التأهيل والتدريب للمواطنين؛ ليتمكّنوا من النهوض بالقطاع السياحي بكل كفاءة واقتدار، وليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

واختتم "النشمي" بأن مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة ووزارة التعليم منحت الهيئة 1000 مقعد لدراسة التخصصات السياحية، موزعة على خمس سنوات بمعدل 200 مقعد كل سنة، بدأت العام الماضي (1437هـ)، حاثاً من تتوافر فيهم شروط الابتعاث وفق أنظمة وزارة التعليم إلى الاستفادة من هذه المرحلة بالدخول إلى موقع وزارة التعليم، "بوابة سفير"، والتقديم على الرابط التالي: http://ksp.moe.gov.sa

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السياحة" تدعو الراغبين في الابتعاث لدراسة التخصصات التراثية للتسجيل
سبق

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشباب من خريجي الثانوية والبكالوريوس، الراغبين في الابتعاث لدراسة تخصصات السياحة والتراث الوطني، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الثالثة)، والعمل بعد انتهاء الدراسة في منشآت القطاع الخاص السياحي، إلى سرعة التقديم على موقع وزارة التعليم وتسجيل بياناتهم.

وقال مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي، إن التخصصات المعتمدة لهذه المرحلة مرحلة الدبلوم هي: (إدارة الضيافة، التسويق السياحي، الاستثمار السياحي، الإدارة المالية للضيافة، والمحاسبة السياحية)، ولمرحلة البكالوريوس (إدارة العمليات السياحية)، ولمرحلة الماجستير (إدارة الموارد الثقافية، إدارة المتاحف وإدارة حماية التراث).

وأهاب "النشمي" بمنشآت القطاع تحديد احتياجاتهم من التخصصات السياحية والتراث الوطني، ليتم مواءمة توجيه المبتعثين إلى تخصصات سياحية مع حاجة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقات تعاون مع عدد من المنشآت السياحية، تمكّنهم من الاستفادة من مخرجات البرنامج بعد عودتهم من الابتعاث.

وأشاد بنتاج الشراكة والعمل الموحد مع وزارة التعليم من خلال برنامج "وظيفتك وبعثتك"، منوّهاً بروح الفريق الواحد التي تجلّت في مراحل الإعداد، ومن ثم الانطلاقة لهذا البرنامج الهادف إلى رفع مستوى التأهيل والتدريب للمواطنين؛ ليتمكّنوا من النهوض بالقطاع السياحي بكل كفاءة واقتدار، وليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

واختتم "النشمي" بأن مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة ووزارة التعليم منحت الهيئة 1000 مقعد لدراسة التخصصات السياحية، موزعة على خمس سنوات بمعدل 200 مقعد كل سنة، بدأت العام الماضي (1437هـ)، حاثاً من تتوافر فيهم شروط الابتعاث وفق أنظمة وزارة التعليم إلى الاستفادة من هذه المرحلة بالدخول إلى موقع وزارة التعليم، "بوابة سفير"، والتقديم على الرابط التالي: http://ksp.moe.gov.sa

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
09:18 AM
التقديم إلكتروني بموقع الوزارة لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

"السياحة" تدعو الراغبين في الابتعاث لدراسة التخصصات التراثية للتسجيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
10,108

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشباب من خريجي الثانوية والبكالوريوس، الراغبين في الابتعاث لدراسة تخصصات السياحة والتراث الوطني، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الثالثة)، والعمل بعد انتهاء الدراسة في منشآت القطاع الخاص السياحي، إلى سرعة التقديم على موقع وزارة التعليم وتسجيل بياناتهم.

وقال مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي، إن التخصصات المعتمدة لهذه المرحلة مرحلة الدبلوم هي: (إدارة الضيافة، التسويق السياحي، الاستثمار السياحي، الإدارة المالية للضيافة، والمحاسبة السياحية)، ولمرحلة البكالوريوس (إدارة العمليات السياحية)، ولمرحلة الماجستير (إدارة الموارد الثقافية، إدارة المتاحف وإدارة حماية التراث).

وأهاب "النشمي" بمنشآت القطاع تحديد احتياجاتهم من التخصصات السياحية والتراث الوطني، ليتم مواءمة توجيه المبتعثين إلى تخصصات سياحية مع حاجة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقات تعاون مع عدد من المنشآت السياحية، تمكّنهم من الاستفادة من مخرجات البرنامج بعد عودتهم من الابتعاث.

وأشاد بنتاج الشراكة والعمل الموحد مع وزارة التعليم من خلال برنامج "وظيفتك وبعثتك"، منوّهاً بروح الفريق الواحد التي تجلّت في مراحل الإعداد، ومن ثم الانطلاقة لهذا البرنامج الهادف إلى رفع مستوى التأهيل والتدريب للمواطنين؛ ليتمكّنوا من النهوض بالقطاع السياحي بكل كفاءة واقتدار، وليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

واختتم "النشمي" بأن مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة ووزارة التعليم منحت الهيئة 1000 مقعد لدراسة التخصصات السياحية، موزعة على خمس سنوات بمعدل 200 مقعد كل سنة، بدأت العام الماضي (1437هـ)، حاثاً من تتوافر فيهم شروط الابتعاث وفق أنظمة وزارة التعليم إلى الاستفادة من هذه المرحلة بالدخول إلى موقع وزارة التعليم، "بوابة سفير"، والتقديم على الرابط التالي: http://ksp.moe.gov.sa

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,363
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,741
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,075

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة