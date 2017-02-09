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السياحة: حرس حدود جازان ساهم في تطوير المواقع السياحية البحرية

تم التكريم نظير ما قامت به القيادة من تعاون منقطع النظير

كرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لقائها السنوي الذي عقدته في قصر الثقافة بالرياض، بحضور رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وتشريف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان ممثلة في قائدها اللواء محيا بن عطا الله العتيبي من ضمن عددٍ من الشخصيات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد الذين أسهموا في دعم الهيئة والسياحة الوطنية ومشروعات وبرامج التنمية السياحية والتراث الوطني في مناطق المملكة، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي ضيوف الملتقى.
 
وجاء تكريم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان نظير ما قامت به القيادة من تعاون منقطع النظير مع الهيئة  في عددٍ من المواقع السياحية البحرية بالمنطقة .
 
وثمَّن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي تكريم رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مبينًا أن ما قامت به إداراته واجب وطني للرقي بالسياحة السعودية، وأن التعاون المثمر بين الهيئة وقيادة حرس الحدود ساهم في تطوير المواقع السياحية في الشواطئ والجزر، مؤكدًا أنَّ توجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان كانت داعمة ومحفزة لتعاون عددٍ من الجهات لتطوير المواقع السياحية  .
 

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السياحة: حرس حدود جازان ساهم في تطوير المواقع السياحية البحرية
سبق

كرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لقائها السنوي الذي عقدته في قصر الثقافة بالرياض، بحضور رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وتشريف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان ممثلة في قائدها اللواء محيا بن عطا الله العتيبي من ضمن عددٍ من الشخصيات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد الذين أسهموا في دعم الهيئة والسياحة الوطنية ومشروعات وبرامج التنمية السياحية والتراث الوطني في مناطق المملكة، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي ضيوف الملتقى.
 
وجاء تكريم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان نظير ما قامت به القيادة من تعاون منقطع النظير مع الهيئة  في عددٍ من المواقع السياحية البحرية بالمنطقة .
 
وثمَّن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي تكريم رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مبينًا أن ما قامت به إداراته واجب وطني للرقي بالسياحة السعودية، وأن التعاون المثمر بين الهيئة وقيادة حرس الحدود ساهم في تطوير المواقع السياحية في الشواطئ والجزر، مؤكدًا أنَّ توجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان كانت داعمة ومحفزة لتعاون عددٍ من الجهات لتطوير المواقع السياحية  .
 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
12:14 AM
تم التكريم نظير ما قامت به القيادة من تعاون منقطع النظير

السياحة: حرس حدود جازان ساهم في تطوير المواقع السياحية البحرية

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فهد كاملي - جازان
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كرمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لقائها السنوي الذي عقدته في قصر الثقافة بالرياض، بحضور رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وتشريف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان ممثلة في قائدها اللواء محيا بن عطا الله العتيبي من ضمن عددٍ من الشخصيات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد الذين أسهموا في دعم الهيئة والسياحة الوطنية ومشروعات وبرامج التنمية السياحية والتراث الوطني في مناطق المملكة، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي ضيوف الملتقى.
 
وجاء تكريم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان نظير ما قامت به القيادة من تعاون منقطع النظير مع الهيئة  في عددٍ من المواقع السياحية البحرية بالمنطقة .
 
وثمَّن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي تكريم رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مبينًا أن ما قامت به إداراته واجب وطني للرقي بالسياحة السعودية، وأن التعاون المثمر بين الهيئة وقيادة حرس الحدود ساهم في تطوير المواقع السياحية في الشواطئ والجزر، مؤكدًا أنَّ توجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان كانت داعمة ومحفزة لتعاون عددٍ من الجهات لتطوير المواقع السياحية  .
 

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